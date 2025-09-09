Danh mục
Gia Lai tuyển dụng 332 hòa giải viên lao động

(GLO)- Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vừa thông báo về việc tuyển chọn hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển đến hết ngày 30-9.

Cụ thể, tổng số nhu cần tuyển là 332 người. Đối tượng dự tuyển là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự; có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt. Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến quan hệ lao động; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

anh-man-hinh-2025-09-09-luc-164937.png

Cá nhân có thể trực tiếp đăng ký hoặc được các cơ quan, đơn vị của nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội và các tổ chức khác giới thiệu tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động với cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ thuộc UBND các xã, phường nơi đăng ký dự tuyển.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Lao động, việc làm thuộc Sở Nội vụ (SĐT: 0977.447.065, đồng chí Hồng-Chuyên viên).

Xem toàn văn Thông báo và bảng tổng hợp nhu cầu tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh tại đây.

