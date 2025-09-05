(GLO)- Ngày 5-9, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn chào đón 500 tân sinh viên ở 11 ngành học bước vào năm học 2025-2026.

Theo đó, 500 tân sinh viên sẽ theo học ở các ngành đào tạo như: Công nghệ thông tin, Công nghệ truyền thông, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ, Luật…

Thầy Trần Ngọc Tuấn-Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT phát biểu tại buổi lễ chào đón

﻿ tân sinh viên. Ảnh: T.D

Trường Đại học FPT là cơ sở giáo dục đại học tiên phong trong việc tích hợp công nghệ hiện đại, tổ chức các hoạt động phát triển cá nhân, chương trình tiếng Anh, trao đổi quốc tế, thực tập OJT; đồng thời, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của sinh viên ngay từ trên ghế giảng đường.

Phát biểu tại buổi lễ chào đón 500 tân sinh viên, thầy Trần Ngọc Tuấn-Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT-khẳng định: Đại học là hành trình của sự nỗ lực, dám thử thách và trải nghiệm. Nhà trường kỳ vọng sinh viên Trường Đại học FPT không chỉ vững chuyên môn, trưởng thành về phẩm chất mà còn có tinh thần khởi nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn chào đón 500 tân sinh viên. Ảnh: T.D

Đặc biệt, sinh viên Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn sẽ là lực lượng quan trọng, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo về trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, an ninh mạng cùng các ngành công nghệ trọng điểm của khu vực.