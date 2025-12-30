(GLO)- Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo, ngoài thăng tiến theo tuần tự, nhà giáo có thể được xét đặc cách thăng tiến nghề nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Cụ thể, Điều 14 của dự thảo Nghị định quy định về xét đặc cách thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo thu hút sự quan tâm của giáo viên và các cơ sở giáo dục. Đây là lần đầu tiên cơ chế thăng tiến đặc cách được quy định chính thức trong hệ thống pháp luật về nhà giáo.

Theo dự thảo quy định mới, nhà giáo có thể được xét đặc cách thăng tiến nghề nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện. Ảnh: M.T

Theo đó, các trường hợp được xét đặc cách thăng tiến nghề nghiệp gồm: nhà giáo có phẩm chất, năng lực nổi trội, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp được tập thể cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong cơ sở giáo dục thống nhất đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét thăng tiến nghề nghiệp theo quy định; nhà giáo được công nhận, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định của pháp luật.

Việc xét đặc cách thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo không bị giới hạn chỉ tiêu về số lượng nhà giáo theo cơ cấu chức danh nhà giáo của cơ sở giáo dục. Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất không yêu cầu nhà giáo đáp ứng đủ tất cả tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của chuẩn nghề nghiệp chức danh nhà giáo dự kiến xét đặc cách.

Việc xét đặc cách thăng tiến nghề nghiệp được thực hiện theo hình thức xét hồ sơ.

Về thăng tiến nghề nghiệp của giáo viên, thay vì chia 3 hạng chức danh nghề nghiệp I, II, III như hiện nay, chức danh nhà giáo được đề xuất theo phân loại thành 3-4 chức danh mới.

Sự thay đổi 3 chức danh áp dụng cho toàn bộ các bậc học, từ mầm non đến đại học và các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp. Riêng bậc trung cấp và cao đẳng có 4 chức danh. Việc bổ nhiệm chức danh nhà giáo được thực hiện khi tuyển dụng, tiếp nhận và thay đổi vị trí việc làm.