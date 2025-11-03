Bộ GD&ĐT đề xuất tất cả nhà giáo đều được hưởng hệ số lương đặc thù

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo dự thảo, tất cả nhà giáo đều được hưởng hệ số lương đặc thù.

Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với nhà giáo được tuyển dụng làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương với 12 điều, quy định chi tiết về bảng lương áp dụng đối với nhà giáo, hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo, công thức tính mức lương và phụ cấp đối với nhà giáo; nguyên tắc thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…

Theo dự thảo Nghị định, hệ số lương đặc thù của giáo viên mầm non là 1,25. Ảnh: Mộc Trà

Theo dự thảo Nghị định, tất cả nhà giáo đều được hưởng hệ số lương đặc thù. Trong đó, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Đối với nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường phổ thông nội trú vùng biên giới được cộng thêm 0,05 so với mức quy định.

Hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp. Như vậy, công thức tính mức lương đối với nhà giáo như sau: mức lương thực hiện từ ngày 1-1-2026 = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù.

Đối với nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư sẽ áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp. Theo đó, bảng lương gồm 3 bậc: 8,8 - 9,4 - 10.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng làm rõ quy định về việc bảo lưu trong thực hiện chế độ, chính sách khi điều động nhà giáo theo nhiệm vụ Quốc hội giao tại khoản 4 Điều 17 Luật Nhà giáo.

Đối với phụ cấp trách nhiệm công việc, dự thảo Nghị định bổ sung các trường hợp được hưởng gồm: tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, tổ trưởng, tổ phó bộ môn và tương đương; nhà giáo dạy tiếng dân tộc thiểu số trong các khoa đào tạo tiếng dân tộc thiểu số tại cơ sở giáo dục đại học; nhà giáo giảng dạy môn học bằng ngoại ngữ (trừ nhà giáo dạy môn Ngoại ngữ); nhà giáo được giao thực hiện công tác tư vấn học sinh.

Đối với phụ cấp lưu động, các trường hợp được hưởng gồm: nhà giáo được cử biệt phái, dạy liên trường và nhà giáo phải di chuyển để dạy ở các điểm trường hoặc phân hiệu.