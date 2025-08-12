Danh mục
2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương từ năm 2026

MỘC TRÀ (theo chinhphu.vn; giaoducthoidai.vn)

(GLO)- Bộ GD-ĐT đang triển khai xây dựng, hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo để đảm bảo đồng bộ khi Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Theo đề xuất tại dự thảo, có 2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương.

Cụ thể, 2 nhóm nhà giáo được hưởng phụ cấp 150% mức lương hiện hưởng gồm: giáo viên là người tốt nghiệp từ loại khá trở lên các ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội theo chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt; giáo viên là người dân tộc thiểu số thuộc danh mục các dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, tình nguyện làm việc tại cơ sở giáo dục thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người đó.

thay-nguyen-quang-phu-huong-dan-hoc-sinh-lop-11-giai-bai-tap-toan-trong-mot-gio-len-lop-anh-moc-tra.jpg
Theo đề xuất tại dự thảo về chính sách tiền lương, từ năm 2026, 2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương. Ảnh minh họa: Mộc Trà

Trong đó, nhóm thứ nhất được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận nhà giáo. Sau khi tiếp nhận, được hưởng mức phụ cấp 150% mức lương hiện hưởng kể từ ngày có quyết định tiếp nhận.

Thời gian được hưởng là thời gian ngành đào tạo được xác định là ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội theo chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, được ưu tiên, tạo điều kiện tham gia bồi dưỡng, đào tạo tập trung trong nước, quốc tế đối với ngành, lĩnh vực giảng dạy từ nguồn ngân sách nhà nước.

Tương tự, nhóm thứ 2 cũng được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận nhà giáo. Sau khi tiếp nhận được hưởng mức phụ cấp là 150% mức lương hiện hưởng kể từ ngày có quyết định tiếp nhận. Thời gian được hưởng là 5 năm kể từ ngày có quyết định tiếp nhận.

Sau 2 năm kể từ ngày được tiếp nhận và hoàn thành chế độ tập sự, thử việc, nếu được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì được nâng bậc lương trước thời hạn; được ưu tiên, tạo điều kiện tham gia bồi dưỡng, đào tạo tập trung trong nước, quốc tế từ nguồn ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào cống hiến, nhà giáo được xem xét tặng huân chương, huy chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm chương hoặc các hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật; không áp dụng tỷ lệ trong xét tặng danh hiệu thi đua hoặc xét khen thưởng.

