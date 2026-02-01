Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng thạc sĩ cho 162 học viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 1-2, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2026 cho 162 học viên.

truong-dai-hoc-quy-nhon-trao-bang-thac-si-cho-hoc-vien.jpg
Trao bằng thạc sĩ cho học viên. Ảnh: Thu Hiền

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Đinh Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã chúc mừng các tân thạc sĩ đã hoàn thành một phần trong chặng đường nâng cao học vấn và học tập suốt đời; đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến các giảng viên, nhà khoa học đã đồng hành cùng học viên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Hiện nay, quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Quy Nhơn đạt gần 1.000 học viên, với 24 ngành đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực như: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Kinh doanh và quản lý; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Toán và Thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin, Kỹ thuật.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

Tin tức

(GLO)- Chiều 21-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã làm việc với các đơn vị có liên quan để nắm tiến độ triển khai thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh.

Lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học tỉnh Gia Lai năm học 2025-2026 diễn ra vào chiều 15-1.

Gia Lai: Trao 70 giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật học sinh trung học

Tin tức

(GLO)- Chiều 15-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và bế mạc Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 70 dự án xuất sắc, gồm 6 giải nhất, 14 giải nhì, 20 giải ba và 30 giải tư.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc mừng PGS Nguyễn Thành Vinh được vinh danh nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực hóa hữu cơ

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc mừng PGS Nguyễn Thành Vinh được vinh danh nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực hóa hữu cơ

Tin tức

Nhân dịp PGS Nguyễn Thành Vinh, Đại học New South Wales (Australia), được Nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi thư chúc mừng.

Bộ GD&ĐT khẳng định thông tin về nội dung SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" là xuyên tạc

Bộ GD&ĐT khẳng định thông tin về nội dung SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" là xuyên tạc

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ việc tạo dựng, phát tán thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung SGK môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 (bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống") để xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Gia Lai xây dựng đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu đổi mới giáo dục

Gia Lai xây dựng đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu đổi mới giáo dục

Tin tức

(GLO)- Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng gần 3.900 viên chức giáo dục năm 2025 nhằm bổ sung, hoàn thiện đội ngũ nhà giáo, tạo nền tảng cho phát triển giáo dục của tỉnh trong giai đoạn mới.

null