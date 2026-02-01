Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng thạc sĩ cho 162 học viên

Trao bằng thạc sĩ cho học viên. Ảnh: Thu Hiền

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Đinh Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã chúc mừng các tân thạc sĩ đã hoàn thành một phần trong chặng đường nâng cao học vấn và học tập suốt đời; đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến các giảng viên, nhà khoa học đã đồng hành cùng học viên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Hiện nay, quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Quy Nhơn đạt gần 1.000 học viên, với 24 ngành đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực như: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Kinh doanh và quản lý; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Toán và Thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin, Kỹ thuật.