(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sẽ chuyển giao Khoa Y - Dược của Trường Cao đẳng Gia Lai vào Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai thống nhất giữ nguyên 3 trường cao đẳng, gồm: Trường Cao đẳng Gia Lai, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Đồng thời, thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các trường, bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực quản trị và mức độ tự chủ.

Xây dựng phương án chuyển giao Khoa Y - Dược của Trường Cao đẳng Gia Lai vào Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai nhằm hình thành một đầu mối đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực sức khỏe. Ảnh: T.D

Đáng chú ý, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường xây dựng phương án chuyển giao Khoa Y - Dược của Trường Cao đẳng Gia Lai vào Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai; tổ chức lại lĩnh vực đào tạo Y - Dược theo hướng hình thành một đầu mối đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực sức khỏe.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục theo đúng định hướng; báo cáo kết quả triển khai về Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.