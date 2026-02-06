Trường Cao đẳng Gia Lai trao quà Tết cho học sinh, sinh viên khó khăn

(GLO)- Chiều ngày 5-2, Đoàn Trường Cao đẳng Gia Lai (phường Diên Hồng) tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” năm 2026, trao quà Tết cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 13 suất quà, mỗi suất gồm các nhu yếu phẩm và 200.000 đồng tiền mặt, với tổng trị giá hơn 6,5 triệu đồng.

Trao quà Tết cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Tổ Công tác xã hội, Chi đoàn cơ quan cùng cô Hà Thị Tiến-Giảng viên Khoa Nghiệp vụ-Du lịch đã trao 3,8 triệu đồng và 1 phần quà hỗ trợ cho em Trương Thị Mỹ Hằng (lớp Công tác xã hội 2025B1) là sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại diện Tổ Công tác xã hội, Chi đoàn cơ quan và giảng viên Khoa Nghiệp vụ-Du lịch trao quà, hỗ trợ cho sinh viên Trương Thị Mỹ Hằng. Ảnh: ĐVCC

Chương trình thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của nhà trường và các tổ chức đoàn thể đối với học sinh, sinh viên, góp phần động viên các em vượt qua khó khăn để tiếp tục học tập.