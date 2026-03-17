Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Khám phá và trải nghiệm

Trekking thu hút giới trẻ khám phá núi rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trekking là hình thức du lịch khám phá thiên nhiên bằng cách đi bộ xuyên rừng, leo núi. Theo một số nhóm du lịch trekking tại Gia Lai, những năm gần đây, số lượng bạn trẻ tham gia các chuyến trekking ngày càng tăng, đặc biệt vào dịp cuối tuần và mùa khô.

gia-lai-jan-17-1.png

Từ trung tâm phố núi Pleiku, chỉ mất vài chục phút di chuyển là có thể đến các cung đường trekking đồi núi ở xã Biển Hồ. Trong đó, núi Chư Nâm (cao khoảng 1.472 m so với mực nước biển) là điểm đến giàu trải nghiệm nhờ địa hình đa dạng, cảnh quan rộng mở.

Anh Võ Ngọc Trung (SN 1997, phường An Phú) lần đầu trải nghiệm trekking vào năm 2023 khi được một người bạn làm hướng dẫn viên rủ tham gia chuyến leo núi Chư Nâm để quay video quảng bá du lịch Gia Lai. Chuyến đi mang lại cho anh nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Anh Võ Ngọc Trung chinh phục đỉnh Chư Nâm sau hành trình trekking ngày 11-3-2026. Ảnh: Ngọc Duy

Anh Trung chia sẻ: “Có lúc rất mệt nhưng vẫn phải cố gắng bước tiếp. Khi lên tới đỉnh núi, cảm giác rất tự hào vì đã vượt qua giới hạn bản thân. Những chuyến trekking giúp tôi hiểu hơn vẻ đẹp núi rừng Tây Nguyên”.

Với chị Huỳnh Trần Thảo Vy (SN 2002, phường Pleiku), hành trình khám phá các cung đường trekking bắt đầu từ tháng 3.2024. Điểm đến để lại nhiều cảm xúc nhất với chị là chuyến chinh phục thác K50 (xã Sơn Lang).

Chị Vy chia sẻ: “Từ nhỏ, tôi đã ấn tượng khi thấy ảnh thác K50. Khi được đến tận nơi, tận mắt nhìn dòng nước đổ xuống giữa núi rừng hùng vĩ, tôi cảm thấy rất sung sướng. Trekking không chỉ giúp các bạn trẻ khám phá thiên nhiên mà còn là cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn và hiểu hơn về bản thân”.

Còn với chị Nguyễn Hoàng Vi Thảo (SN 2000, phường Diên Hồng), trekking là cách rèn luyện sức khỏe, tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc. Là HLV thể hình tại phố núi Pleiku, chị thường dành cuối tuần cùng chồng và bạn bè tham gia các chuyến leo núi.

Chị Thảo cho hay: “Điều tôi nhớ nhất là khi đi qua nhà người dân địa phương, đôi khi được cho bắp, cho khoai hay được các em nhỏ người đồng bào dân tộc thiểu số chỉ đường băng qua suối. Những khoảnh khắc giản dị ấy khiến hành trình trở nên rất đáng nhớ, giúp tôi thêm năng lượng tích cực và kết nối với nhiều bạn bè cùng sở thích”.

Vợ chồng chị Nguyễn Hoàng Vi Thảo trekking tại đồi thông xã Biển Hồ ngày 8-3-2026. Ảnh: Ngọc Duy

Theo anh Đoàn Lanh - hướng dẫn viên du lịch trekking tại Gia Lai, trekking không chỉ mang lại trải nghiệm mới mẻ mà còn giúp tăng sức bền. Tuy nhiên, người tham gia cần chuẩn bị thể lực tốt, mang theo đầy đủ đồ dùng cần thiết để đảm bảo an toàn; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không để lại rác trên các cung đường.

Đánh giá bài viết

Hoa hậu Hoàng Thùy trải nghiệm trekking đỉnh núi Chư Nâm

(GLO)- Hoa hậu Hoàng Thùy vừa có chuyến trekking 8 tiếng chinh phục Chư Nâm (xã Biển Hồ) - ngọn núi cao nhất ở phía Tây tỉnh Gia Lai. Giữa đại ngàn hoang sơ, chuyến đi mang đến cho người đẹp những trải nghiệm đáng nhớ với ngọn núi cao 1.472 m so với mực nước biển.

Bừng sáng sắc cam vàng Sơn Lang

(GLO)- Khi gió xuân tràn về từ rừng già Kon Chư Răng, những vườn cam ở xã Sơn Lang (tỉnh Gia Lai) bừng lên sắc vàng ấm áp của mùa cam Tết. Chủ vườn tất bật từ sáng sớm thu hái, đóng gói quả gửi đi. Thương lái cũng rộn ràng vào tận vườn thu mua, nâng niu chọn lựa trái lành đưa về phố thị.

Nguyễn Văn Xong: Khởi nghiệp từ ao sen quê nhà

(GLO)- Năm 2025, Dự án sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong (SN 1992, phường Hoài Nhơn) đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

Võ đường làm du lịch

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Trang bị kỹ năng sống để học sinh tự tin trưởng thành

(GLO)- Thông qua các diễn đàn và chuyên đề kỹ năng sống tổ chức tại trường học, nhiều học sinh ở Gia Lai được trang bị cách ứng xử phù hợp, biết lắng nghe, chia sẻ và tự bảo vệ bản thân. Những kỹ năng thiết thực này giúp các em thêm tự tin, vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống hằng ngày.

Những cuốn sách tâm lý hay dành cho gen Z

(GLO)- Giữa nhịp sống nhanh và vô vàn áp lực vô hình, gen Z bắt đầu tìm đến sách tâm lý như một cách tự chữa lành. Không giáo điều, không xa vời, những cuốn sách dưới đây sẽ giúp người trẻ đọc chính mình và điềm tĩnh hơn trước cuộc sống.