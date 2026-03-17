Trekking thu hút giới trẻ khám phá núi rừng

(GLO)- Trekking là hình thức du lịch khám phá thiên nhiên bằng cách đi bộ xuyên rừng, leo núi. Theo một số nhóm du lịch trekking tại Gia Lai, những năm gần đây, số lượng bạn trẻ tham gia các chuyến trekking ngày càng tăng, đặc biệt vào dịp cuối tuần và mùa khô.

Từ trung tâm phố núi Pleiku, chỉ mất vài chục phút di chuyển là có thể đến các cung đường trekking đồi núi ở xã Biển Hồ. Trong đó, núi Chư Nâm (cao khoảng 1.472 m so với mực nước biển) là điểm đến giàu trải nghiệm nhờ địa hình đa dạng, cảnh quan rộng mở.

Anh Võ Ngọc Trung (SN 1997, phường An Phú) lần đầu trải nghiệm trekking vào năm 2023 khi được một người bạn làm hướng dẫn viên rủ tham gia chuyến leo núi Chư Nâm để quay video quảng bá du lịch Gia Lai. Chuyến đi mang lại cho anh nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Anh Võ Ngọc Trung chinh phục đỉnh Chư Nâm sau hành trình trekking ngày 11-3-2026. Ảnh: Ngọc Duy

Anh Trung chia sẻ: “Có lúc rất mệt nhưng vẫn phải cố gắng bước tiếp. Khi lên tới đỉnh núi, cảm giác rất tự hào vì đã vượt qua giới hạn bản thân. Những chuyến trekking giúp tôi hiểu hơn vẻ đẹp núi rừng Tây Nguyên”.

Với chị Huỳnh Trần Thảo Vy (SN 2002, phường Pleiku), hành trình khám phá các cung đường trekking bắt đầu từ tháng 3.2024. Điểm đến để lại nhiều cảm xúc nhất với chị là chuyến chinh phục thác K50 (xã Sơn Lang).

Chị Vy chia sẻ: “Từ nhỏ, tôi đã ấn tượng khi thấy ảnh thác K50. Khi được đến tận nơi, tận mắt nhìn dòng nước đổ xuống giữa núi rừng hùng vĩ, tôi cảm thấy rất sung sướng. Trekking không chỉ giúp các bạn trẻ khám phá thiên nhiên mà còn là cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn và hiểu hơn về bản thân”.

Còn với chị Nguyễn Hoàng Vi Thảo (SN 2000, phường Diên Hồng), trekking là cách rèn luyện sức khỏe, tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc. Là HLV thể hình tại phố núi Pleiku, chị thường dành cuối tuần cùng chồng và bạn bè tham gia các chuyến leo núi.

Chị Thảo cho hay: “Điều tôi nhớ nhất là khi đi qua nhà người dân địa phương, đôi khi được cho bắp, cho khoai hay được các em nhỏ người đồng bào dân tộc thiểu số chỉ đường băng qua suối. Những khoảnh khắc giản dị ấy khiến hành trình trở nên rất đáng nhớ, giúp tôi thêm năng lượng tích cực và kết nối với nhiều bạn bè cùng sở thích”.

Vợ chồng chị Nguyễn Hoàng Vi Thảo trekking tại đồi thông xã Biển Hồ ngày 8-3-2026. Ảnh: Ngọc Duy

Theo anh Đoàn Lanh - hướng dẫn viên du lịch trekking tại Gia Lai, trekking không chỉ mang lại trải nghiệm mới mẻ mà còn giúp tăng sức bền. Tuy nhiên, người tham gia cần chuẩn bị thể lực tốt, mang theo đầy đủ đồ dùng cần thiết để đảm bảo an toàn; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không để lại rác trên các cung đường.