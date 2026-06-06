Xã Canh Vinh ra mắt tour du lịch kết nối các điểm đến

(GLO)- Ngày 6-6, UBND xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) đã ra mắt tour du lịch trải nghiệm kết nối các điểm đến trên địa bàn xã. Tham dự sự kiện này có lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh.

Tour du lịch xã Canh Vinh có nhiều hoạt động phong phú như: tham quan các vườn cây ăn trái tại thôn Kinh Tế, thưởng thức sản vật của nhà vườn, trải nghiệm mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn kết hợp du lịch - CA Organic Farm.

Du khách được tham gia chăm sóc cây trồng, thu hoạch nông sản, thưởng thức các món ăn chế biến từ nguồn nguyên liệu sạch ngay tại farm.

Du khách tham quan vườn cây ăn trái nhà vườn sen trắng (thôn Kinh Tế). Ảnh: Nhật Trường

Điểm đến cuối cùng của tour du lịch Canh Vinh là làng Canh Tiến. Tại đây, du khách được tham quan suối Đăkcram, đi thuyền, chèo súp trên hồ Núi Một, tìm hiểu đời sống sinh hoạt, các nghề truyền thống và trải nghiệm lễ hội cúng mừng lúa mới của đồng bào Bahnar.

Ngoài ra, du khách còn được hoà mình vào các hoạt động đốt lửa trại, trình diễn cồng chiêng, giao lưu ẩm thực với những món ngon của người dân nơi đây.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cho biết: Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh, các đơn vị lữ hành tổ chức khai thác, đưa du khách đến du lịch tại xã Canh Vinh.

Để các mô hình, điểm đến hấp dẫn du khách, nhà vườn cần tiếp tục cải tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Du khách tham quan tại CA Organic Farm. Ảnh: Nhật Trường

Đồng thời, xã cũng cần tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng về du lịch cho người dân; từng bước khôi phục, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các sản vật đặc trưng của đồng bào Bahnar; từ đó tạo thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.