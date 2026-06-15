Mở hội mùa du lịch hè

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch hè 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” sẽ chính thức mở màn cho mùa du lịch sôi động của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh và thu hút du khách.

Với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trải dài từ vùng biển đến cao nguyên, hè năm nay, diện mạo của du lịch Gia Lai hứa hẹn sẽ có nhiều tươi mới.

Không chỉ tạo không khí sôi nổi, các hoạt động còn góp phần quảng bá bản sắc địa phương, kết nối các điểm đến và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Sự tham gia đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy ngành Du lịch tỉnh phát triển, khẳng định sức hấp dẫn của Gia Lai trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch hè 2026 được đầu tư công phu với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và những câu chuyện văn hóa đặc trưng của Gia Lai. Qua đó, du khách sẽ có dịp cảm nhận bức tranh đa sắc màu của một vùng đất “đại ngàn chạm biển xanh”.

Cùng với lễ khai mạc, hàng loạt hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra như: Liên hoan Diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai, Lễ hội Ẩm thực 3 miền kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; Hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển; cùng nhiều giải thể thao quần chúng và chuyên nghiệp, được kỳ vọng tạo sức hút đối với du khách.

Liên hoan Diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai là một trong những sự kiện được kỳ vọng thu hút đông đảo người dân và du khách dịp hè. Ảnh minh họa: Dũng Nhân

Ông Phạm Hoàng Trực - Giám đốc Công ty Gotour Travel (phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Việc tỉnh và các địa phương tổ chức nhiều sự kiện cùng thời điểm sẽ giúp tăng trải nghiệm cho du khách, kéo dài thời gian lưu trú và tạo điều kiện để doanh nghiệp du lịch xây dựng các chương trình tour dài ngày hơn”.

Đáng chú ý là mùa du lịch hè năm nay có sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhiều địa phương trong tỉnh. Tại phường Hoài Nhơn, Lễ hội Dừa và Biển Tết Đoan ngọ lần thứ I sẽ mang đến không gian trải nghiệm văn hóa biển, giới thiệu sản vật địa phương và các hoạt động cộng đồng.

Trong khi đó, Lễ hội cầu ngư đầm Hưng Lương ở phường Quy Nhơn Đông tiếp tục góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của cư dân miền biển.

Ở phường Quy Nhơn Nam, chương trình carnival đường phố cùng không gian ẩm thực với chủ đề “Hành trình biển, rừng - Một điểm đến” hứa hẹn tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động. Không gian văn hóa truyền thống cũng được làm mới thông qua Hội đánh bài chòi dân gian tại phường Quy Nhơn; chương trình “Cồng chiêng cuối tuần”, biểu diễn võ thuật cổ truyền, tuồng và bài chòi tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku); hay các hoạt động tại Phố ẩm thực Diên Hồng (phường Diên Hồng).

Theo ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, địa phương đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Liên hoan Diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai, Lễ hội ẩm thực 3 miền kết hợp giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương.

“Thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn tạo điểm nhấn cho mùa du lịch hè, góp phần quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch và từng bước hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng của Quy Nhơn” - ông Toàn cho biết.

Du khách tham quan di tích tháp Đôi (phường Quy Nhơn). Ảnh: Đ.N

Không chỉ các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp du lịch cũng tích cực hưởng ứng. Nhiều đơn vị đã xây dựng các chương trình kích cầu, giảm giá dịch vụ, thiết kế tour trải nghiệm mới để phục vụ du khách trong dịp hè.

Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai - cho biết: “Hiệp hội đã vận động các doanh nghiệp thành viên chủ động liên kết, xây dựng sản phẩm phù hợp với chuỗi sự kiện của tỉnh.

Tất cả đều kỳ vọng mùa du lịch hè năm nay sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần gia tăng lượng khách, mở rộng liên kết vùng và nâng cao vị thế du lịch Gia Lai”.

Sự hấp dẫn của chuỗi hoạt động không chỉ đến từ quy mô tổ chức mà còn ở cách địa phương đưa các giá trị văn hóa bản địa vào sản phẩm du lịch. Chị Trần Thị Ngọc Mai (du khách đến từ Hà Nội) cho biết: “Điều khiến tôi ấn tượng trong chuyến đi du lịch đến Quy Nhơn lần đầu là những trải nghiệm văn hóa đặc trưng bên cạnh cảnh quan thiên nhiên.

Tôi thích không khí của hội đánh bài chòi dân gian và những câu chuyện văn hóa được lồng ghép trong các hoạt động du lịch. Đó là những trải nghiệm rất ấn tượng”.

Các hoạt động văn hóa truyền thống như hội đánh bài chòi dân gian góp phần mang đến trải nghiệm ấn tượng cho du khách khi đến Quy Nhơn. Ảnh: Đ.N

Theo ngành Du lịch tỉnh, mục tiêu của chuỗi sự kiện không chỉ dừng ở việc thu hút khách trong mùa hè mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng, tạo sự kết nối giữa các địa phương, giữa vùng biển và cao nguyên.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cho hay: “Thông qua Lễ hội Du lịch hè 2026 và các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, chúng tôi mong muốn du khách không chỉ tham dự các sự kiện mà còn có cơ hội trải nghiệm hành trình khám phá từ biển đến cao nguyên, từ văn hóa truyền thống đến các sản phẩm du lịch hiện đại”.