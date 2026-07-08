Mẹ con cá voi săn mồi gần bờ biển Vũng Bồi

(GLO)- Những cú quẫy mình mạnh mẽ, những lần lao lên mặt nước đớp mồi của mẹ con cá voi đã khiến vùng biển Vũng Bồi (xã An Lương, tỉnh Gia Lai) trở nên sôi động trong ngày 6 và 7-7.

Những cú săn mồi ngoạn mục của 2 mẹ con cá voi tại Vũng Bồi. Ảnh: Dũng Nhân

Theo người dân địa phương, cặp cá voi mẹ con lần đầu xuất hiện tại vùng biển Vũng Bồi vào ngày 6-7 và liên tục săn mồi trong hai ngày.

Giữa màu nước xanh trong và bãi biển còn nguyên nét hoang sơ, hình ảnh loài động vật khổng lồ thong thả kiếm ăn ngay gần bờ đã thu hút đông đảo người dân, du khách và những người yêu thiên nhiên tìm đến chiêm ngưỡng.

Hai mẹ con cá voi luôn song hành trong làn nước trong xanh. Ảnh: Dũng Nhân

Đôi khi mẹ con tự tách lẻ, chơi "trốn tìm". Ảnh: Dũng Nhân

Ngay khi nhận được cuộc gọi của bạn báo tin cá voi xuất hiện, Nguyễn Minh Tài (xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai), một bạn trẻ đam mê quay phim về thiên nhiên, lập tức mang theo thiết bị di chuyển đến Vũng Bồi.

Để ghi lại được những khoảnh khắc quý giá không hề đơn giản. Muốn theo được 2 mẹ con cá voi, người quay phải kiên nhẫn nhiều giờ liền, quan sát hướng gió, dòng nước, theo dõi đàn chim biển để đoán nơi cá voi săn mồi. Có những lúc chờ đợi hàng giờ đồng hồ chỉ để đổi lấy vài chục giây hình ảnh.

Trong ánh hoàng hôn, màu xanh của cá voi chuyển sang nâu nhạt. Ảnh: Dũng Nhân

Không chỉ giới săn ảnh, sự xuất hiện của mẹ con cá voi còn khiến bãi biển Vũng Bồi vốn yên bình trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Từ sáng sớm đến chiều muộn, nhiều người tìm đến với mong muốn được tận mắt chứng kiến loài động vật khổng lồ bơi sát bờ.

Theo anh Huỳnh Bảo Ngọc, hướng dẫn viên du lịch địa phương, cá voi, đặc biệt là mẹ con cá voi, đã xuất hiện nhiều năm liên tiếp tại vùng biển Vũng Bồi. Điều đó cho thấy nơi đây vẫn còn giữ được hệ sinh thái biển trong lành, nguồn thức ăn phong phú và môi trường phù hợp để các cá thể dừng chân kiếm ăn. Đây cũng là tín hiệu tích cực về chất lượng môi trường biển của khu vực.

Sự trở lại của cá voi không chỉ mang đến cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm mà còn nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ thiên nhiên. Một vùng biển sạch, hạn chế rác thải nhựa, không khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản và ứng xử văn minh với động vật hoang dã sẽ là điều kiện để những vị khách đặc biệt này tiếp tục quay trở lại.

Để rồi trong những mùa biển tới, Vũng Bồi sẽ tiếp tục đón những đàn cá voi xuất hiện, như là món quà quý giá mà thiên nhiên dành tặng cho vùng biển phía đông của tỉnh Gia Lai.