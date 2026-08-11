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Ngày hội du lịch xã Kbang thu hút khoảng 12.000 lượt khách

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Chiều 11-8, ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND xã Kbang - cho biết: Qua 3 ngày tổ chức, Ngày hội du lịch xã Kbang thu hút khoảng 12.000 lượt người dân và du khách đến tham quan, mua sắm, với tổng doanh thu bán hàng ước đạt khoảng 2,8-3 tỷ đồng.

Theo đó, Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 9-8 tại Công viên văn hóa xã Kbang.

Hội chợ có 116 gian hàng, gồm: 66 gian hàng trưng bày, giới thiệu, kinh doanh nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và 50 gian hàng ẩm thực.

Các gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp, đặc sản địa phương cùng các món ăn truyền thống như: cơm lam, gà nướng, rượu ghè, cá sông.

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Hội chợ có 116 gian hàng trưng bày, giới thiệu, kinh doanh nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và ẩm thực truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Ảnh: M.P

Hoạt động này góp phần quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; mở rộng thị trường tiêu thụ và kết nối giao thương giữa các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh với người tiêu dùng.

Bên cạnh hoạt động thương mại, Ngày hội du lịch xã Kbang còn tạo không gian quảng bá, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc xã Kbang.

Trong đó, Liên hoan dạ hội cồng chiêng liên xã, với sự tham gia của 220 nghệ nhân đến từ 6 xã, đã mang đến không gian văn hóa Bahnar đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian và trải nghiệm du lịch cộng đồng cũng được tổ chức sôi nổi. Tại làng Chiêng, du khách còn được trải nghiệm các sản phẩm thổ cẩm, rượu cần men lá, gùi hoa văn, thưởng thức ẩm thực và tham gia các hoạt động văn hóa gắn với tuyến trải nghiệm thác Hang Dơi.

Đặc biệt, chương trình phục dựng lễ “Mừng lúa mới” góp phần giới thiệu nét văn hóa truyền thống, tạo điểm nhấn cho hoạt động du lịch cộng đồng tại địa phương.

Theo UBND xã Kbang, ngày hội đã hoàn thành mục tiêu kép là kích cầu du lịch, xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản địa phương gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương và tạo thêm cơ hội kết nối giữa cơ sở sản xuất, kinh doanh với người dân, du khách.

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