Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Ngắm Dốc Lết hoang sơ trong top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bãi biển Dốc Lết với dải cát trắng mịn vừa được tạp chí du lịch Mỹ Lonely Planet xếp vào top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Cùng với bãi biển Nha Trang, Khánh Hòa là địa phương duy nhất có hai đại diện trong danh sách này.

Trong bài viết "10 of the best beaches in Vietnam", tạp chí du lịch Lonely Planet nhận định Việt Nam với đường bờ biển dài hơn 3.400 km sở hữu vô số bãi biển tuyệt đẹp. Đáng chú ý, trong 10 cái tên được lựa chọn, Khánh Hòa là địa phương duy nhất đóng góp 2 đại diện: bãi biển Nha Trang và Dốc Lết.

Hãy cùng chiêm ngưỡng bãi biển Dốc Lết vẫn còn giữ nét hoang sơ:

Bãi biển Dốc Lết (Khánh Hòa) bất ngờ được xướng tên trong top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam
Bãi biển Dốc Lết (Khánh Hòa) bất ngờ được xướng tên trong top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam
Bãi biển Dốc Lết ở phường Đông Ninh Hòa nổi bật với dải cát trắng mịn dài khoảng 18 km cùng làn nước nông xanh màu ngọc bích
Bãi biển Dốc Lết ở phường Đông Ninh Hòa nổi bật với dải cát trắng mịn dài khoảng 18 km cùng làn nước nông xanh màu ngọc bích
Nếu biển Nha Trang mang nhịp sôi động của bãi tắm giữa lòng đô thị, Dốc Lết lại níu chân du khách bằng vẻ nguyên sơ với những căn nhà ngói đỏ của làng biển
Nếu biển Nha Trang mang nhịp sôi động của bãi tắm giữa lòng đô thị, Dốc Lết lại níu chân du khách bằng vẻ nguyên sơ với những căn nhà ngói đỏ của làng biển

Cách trung tâm Nha Trang khoảng 50 km về phía bắc, bãi biển Dốc Lết (phường Đông Ninh Hòa) lâu nay vẫn là điểm đến thân quen của người địa phương hơn là du khách phương xa. Tương truyền, tên gọi mộc mạc này xuất phát từ những đụn cát trắng cao trước kia, muốn ra tới mép sóng phải "lết" qua từng chút một trên lớp cát lún.

Chị H&apos;Jane, du khách đến từ Đắk Lắk, chia sẻ: &quot;Biển Dốc Lết đẹp kiểu mộc mạc, hoang sơ, chất làng chài ăn đậm trong từng góc ảnh&quot;
Chị H'Jane, du khách đến từ Đắk Lắk, chia sẻ: "Biển Dốc Lết đẹp kiểu mộc mạc, hoang sơ, chất làng chài ăn đậm trong từng góc ảnh"
Du khách vui chơi trên bãi biển Dốc Lết
Du khách vui chơi trên bãi biển Dốc Lết

Điều làm nên khác biệt của Dốc Lết, theo Lonely Planet, là dải cát trắng mịn như phấn trải dài khoảng 18 km cùng làn nước nông xanh màu ngọc bích. Thềm cát thoai thoải đến mức đi xa bờ hàng chục mét, nước vẫn chỉ ngang ngực, an toàn cho cả trẻ nhỏ. Trong khi biển Nha Trang mang hơi thở sôi động của đô thị biển, Dốc Lết lại giữ chân du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ, nhịp sống chậm và những nét bình dị của làng chài ven biển.

Theo người dân địa phương, khoảng 2 năm trở lại đây, du khách tìm đến Dốc Lết ngày càng đông, chủ yếu từ Đắk Lắk, nhiều hôm cuối tuần khách chật kín bãi biển. Các dịch vụ homestay, quán cà phê ven biển cũng nở rộ. Sát bờ biển, những quán ăn vặt dân dã cùng các sạp bán ốc đặc sản của người địa phương luôn hút khách.

Chị Hoàng Oanh, du khách đến từ Đà Lạt (Lâm Đồng), chia sẻ gia đình chị chọn homestay có view sát biển để tận hưởng trọn không khí nơi đây. "Ngoài trải nghiệm các dịch vụ biển, mình còn dẫn con đi bắt ốc ngay sát bờ", chị Hoàng Oanh nói.

Chiều xuống, tại bãi biển nhịp sống địa phương hòa lẫn với du khách
Chiều xuống, tại bãi biển nhịp sống địa phương hòa lẫn với du khách

Còn anh Thanh Huy, du khách từ Quảng Trị, biết đến Dốc Lết qua mạng xã hội. Anh và nhóm bạn chọn Ốc Homestay vì có phục vụ ăn uống, do khu vực này chưa có nhiều nhà hàng phục vụ các bữa ăn chính. Đây cũng là lưu ý cho khách du lịch từ phương xa đến nếu lựa chọn các cơ sở lưu trú tại đây.

Vẻ đẹp nơi đây trong mắt du khách cũng không nằm ở sự sang trọng. Chị H'Jane, đến từ Đắk Lắk, chia sẻ: "Biển Dốc Lết đẹp kiểu mộc mạc, hoang sơ, chất làng chài ăn đậm trong từng góc ảnh", khiến chị và nhóm bạn say mê chụp cả buổi.

Ngoài ra tại đây, du khách còn có cơ hội khám phá làng biển Ninh Thủy, một làng chài cổ kính hơn 300 năm tuổi, nổi tiếng với phiên chợ cá nhộn nhịp lúc bình minh
Ngoài ra tại đây, du khách còn có cơ hội khám phá làng biển Ninh Thủy, một làng chài cổ kính hơn 300 năm tuổi, nổi tiếng với phiên chợ cá nhộn nhịp lúc bình minh
Một góc Dốc Lết với làn nước xanh màu ngọc bích
Một góc Dốc Lết với làn nước xanh màu ngọc bích
Dốc Lết phù hợp với những ai tìm kiếm một chuyến đi biển đúng nghĩa nghỉ ngơi, ít lịch trình, xa những tổ hợp giải trí ồn ào để trở về với nhịp sống chậm của làng biển
Dốc Lết phù hợp với những ai tìm kiếm một chuyến đi biển đúng nghĩa nghỉ ngơi, ít lịch trình, xa những tổ hợp giải trí ồn ào để trở về với nhịp sống chậm của làng biển

Chiều xuống, nhịp sống địa phương hòa lẫn với du khách. Nhiều người dân xuống biển tắm, người tranh thủ đi câu tôm tít ven bờ, người hóng mát, trẻ nhỏ đá bóng dọc bãi cát, những chiếc xe hàng rong lăn bánh xuống bờ cát trắng với những cây kem mát lạnh.

Dốc Lết phù hợp với những ai tìm kiếm một kỳ nghỉ biển đúng nghĩa, không quá nhiều lịch trình hay những tổ hợp giải trí sôi động. Nơi đây hấp dẫn bởi dải cát trắng mênh mông, làn nước trong xanh và nhịp sống bình yên của làng biển vẫn được gìn giữ theo thời gian.

Theo Bá Duy - Văn Chiến (TNO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bãi biển nào đẹp nhất Việt Nam theo bình chọn của báo quốc tế?

Bãi biển nào đẹp nhất Việt Nam theo bình chọn của báo quốc tế?

Bên cạnh vô số kỳ quan thiên nhiên khác, đường bờ biển dài 3.400 km của Việt Nam còn sở hữu rất nhiều bãi biển tuyệt đẹp, chưa kể đến những hòn đảo nhiệt đới được bao quanh bởi các rạn san hô nằm rải rác ngoài khơi. Tuy nhiên, đâu là bãi biển đẹp nhất Việt Nam theo góc nhìn của báo quốc tế?

Có thể bạn quan tâm

Thành cổ Damascus chính thức vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo

Thành cổ Damascus được ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo

Hành trang lữ hành

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Thế giới Hồi giáo (ICESCO) đã chính thức ghi danh Thành cổ Damascus của Syria vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo, qua đó khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc biệt của một trong những công trình phòng thủ nổi bật nhất ở khu vực Trung Đông.

Thiên đường 'ăn biển, ngủ rừng'

Thiên đường 'ăn biển, ngủ rừng'

Du lịch

Có những vùng đất không dành cho những chuyến đi vội mà phải đi chậm, ở lâu, thong thả hít hà mùi gió biển hay mùi nhựa thông trong rừng để cảm nhận hết vẻ đẹp mà thiên nhiên ưu ái ban tặng.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

Hành trang lữ hành

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Gia Lai: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ người dân và du khách

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Gia Lai: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ người dân và du khách

Ẩm thực

(GLO)- Ngày 18-6, tại phường Quy Nhơn Nam, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) và nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực phục vụ phát triển du lịch.

null