Hấp dẫn sự kiện hội tụ quán bún bò Huế tiêu biểu cả nước

“Ngày Bún bò Huế” nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu bún bò Huế, món ăn tiêu biểu của vùng đất Cố đô, đồng thời góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của ẩm thực Việt Nam.

Ngày 23/7, Sở Du lịch thành phố Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình Huế - Kinh đô Ẩm thực 2026 với chủ đề: “Ngày Bún bò Huế”.

Sự kiện nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu bún bò Huế, món ăn tiêu biểu của vùng đất Cố đô, đồng thời góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của ẩm thực Việt Nam.

Món Bún bò Huế. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Chương trình quy tụ 80 gian hàng ẩm thực đến từ Huế và nhiều địa phương trên cả nước.

Trong 4 ngày (từ ngày 23-26/7) diễn ra sự kiện tại công viên Thương Bạc, phường Phú Xuân, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc như: liên hoan bún bò Huế toàn quốc, không gian ẩm thực địa phương và vùng miền; xác lập kỷ lục quảng diễn bún bò Huế; show diễn nghệ thuật “Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự” cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trải nghiệm hấp dẫn.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là sự góp mặt của các nghệ nhân, đầu bếp và đơn vị kinh doanh bún bò Huế tiêu biểu trên cả nước nhằm tôn vinh nghề truyền thống, lan tỏa giá trị văn hóa của món ăn này.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế Trần Thị Hoài Trâm cho hay, bún bò Huế từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa, niềm tự hào của người dân Cố đô và là một trong những món ăn tiêu biểu của ẩm thực Việt Nam được bạn bè quốc tế biết đến.

Mỗi tô bún bò không chỉ chứa đựng hương vị đặc trưng mà còn kể câu chuyện về lịch sử, con người, tinh thần vùng đất Huế; là sợi dây kết nối, lan tỏa hình ảnh, bản sắc văn hóa Huế đến với thế giới.

“Việc lựa chọn chủ đề “Ngày Bún bò Huế” cho Chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực năm nay thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc tôn vinh giá trị di sản ẩm thực, từng bước xây dựng thương hiệu bún bò Huế trở thành sản phẩm văn hóa-du lịch tiêu biểu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Huế trở thành trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam và khu vực”, bà Trần Thị Hoài Trâm nhấn mạnh.

Chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản ẩm thực Huế mà còn từng bước đưa món bún bò trở thành sản phẩm tiêu biểu, khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực Việt Nam và quốc tế.

Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố Huế, điểm đến văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc sắc, qua đó phát triển du lịch theo hướng chất lượng, bền vững, giàu bản sắc./.

Theo Võ Văn Dũng (TTXVN/Vietnam+)