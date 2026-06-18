Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Gia Lai: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ người dân và du khách

(GLO)- Ngày 18-6, tại phường Quy Nhơn Nam, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) và nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực phục vụ phát triển du lịch.

Tham dự tập huấn có đông đảo hội viên, đầu bếp, chủ nhà hàng, khách sạn và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh tham gia.

Báo cáo viên của lớp tập huấn được trang bị kiến thức về bảo đảm ATTP cho đội ngũ đầu bếp tại các khách sạn, nhà hàng và quán ăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hải Yến

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Hoàng Sâm - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh - cho biết, sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch đang mở ra nhiều cơ hội cho lĩnh vực ẩm thực. Tuy nhiên, cùng với đó là yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm, tính chuyên nghiệp và chất lượng món ăn.

Thông qua chương trình, các học viên được cập nhật những quy định mới về an toàn thực phẩm, chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả; đồng thời, tăng cường kết nối cộng đồng đầu bếp, xây dựng môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín của ẩm thực địa phương.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, sau sáp nhập, tỉnh sở hữu kho tàng văn hóa, ẩm thực giàu bản sắc dân tộc. Năm 2026, địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia với nhiều sự kiện quy mô lớn kết nối biển và cao nguyên. Vì vậy, việc bảo đảm ATTP được xác định là nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, quảng bá hình ảnh điểm đến.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng khuyến khích các nhà hàng, khách sạn áp dụng các tiêu chuẩn quản lý tiên tiến, tăng cường liên kết và bảo tồn giá trị ẩm thực truyền thống.

Tại lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Giám đốc Sở Y tế - nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo đảm ATTP trong bối cảnh trên địa bàn từng xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm. Các học viên được hướng dẫn quy trình kiểm soát, lưu mẫu thực phẩm và các biện pháp bảo đảm vệ sinh trong chế biến, kinh doanh.

Chuyên đề về công tác bảo đảm ATTP trong giai đoạn hiện nay do các chuyên gia ở Sở Y tế trình bày đã cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng thiết thực giúp các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng phục vụ, bảo vệ sức khỏe người dân và du khách.