Bảo đảm công tác y tế cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có chuỗi hoạt động xuyên suốt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng về việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu, du khách và người dân trong sự kiện này.

* Thưa ông, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã xây dựng phương án như thế nào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 ?

- Điểm đặc thù là Năm Du lịch quốc gia có chuỗi hoạt động tiếp nối tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế, tập trung đông người như lễ khai mạc, bế mạc, đại nhạc hội, các giải thể thao quốc tế… nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ như dịch bệnh truyền nhiễm, ngộ độc thực phẩm, chấn thương thể thao, say nắng, cháy nổ, giẫm đạp, tai nạn giao thông và nhiều tình huống y tế khẩn cấp khác. Ông Lê Quang Hùng. Ảnh: Như Nguyện Ngành Y tế tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ Năm Du lịch quốc gia với phạm vi toàn tỉnh, triển khai xuyên suốt cả năm, trên tinh thần chủ động, liên tục, nhiều lớp và sẵn sàng đáp ứng nhanh mọi tình huống phát sinh. Công tác y tế được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực gồm y tế dự phòng, khám chữa bệnh, cấp cứu, an toàn thực phẩm (ATTP) và ứng phó tình huống khẩn cấp.

* Ông có thể cho biết thêm đối với từng sự kiện cụ thể, ngành Y tế tỉnh có phương án gì để kịp thời ứng phó với các tình huống ?

- Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế từ tỉnh đến cơ sở xây dựng phương án cụ thể theo địa bàn, theo từng sự kiện, bảo đảm rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ nguồn lực. Theo đó, 100% sự kiện chính, sự kiện quy mô lớn, sự kiện có lãnh đạo cấp cao và khách quốc tế tham dự phải có phương án bảo đảm y tế; 100% địa bàn trọng điểm được tăng cường giám sát dịch bệnh, vệ sinh môi trường và ATTP. 100% cơ sở y tế sẵn sàng đầy đủ về nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị, phương tiện để phục vụ công tác phòng-chống dịch, sơ cứu, cấp cứu và khám-chữa bệnh trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động. Đối với công tác sơ cứu, cấp cứu tại các sự kiện, ngành Y tế triển khai theo hướng phân tầng nguy cơ, chia các hoạt động thành 3 mức độ bảo đảm y tế để bố trí lực lượng phù hợp với quy mô, tính chất và mức độ rủi ro của từng sự kiện. Trong đó, đối với các sự kiện trọng điểm, quy mô lớn, có lãnh đạo cấp cao, khách quốc tế hoặc tập trung đông người, bắt buộc phải xây dựng phương án y tế riêng với nhiều lớp, bao gồm tổ y tế tại chỗ, điểm sơ cấp cứu, xe cứu thương, bệnh viện tiếp nhận dự phòng, lực lượng phản ứng nhanh, tổ trực dịch tễ, tổ trực an toàn thực phẩm và đầu mối chỉ huy tại hiện trường. Mỗi phương án đều được xây dựng rất cụ thể, kèm theo các kịch bản ứng phó với từng tình huống. Trong đó, các tổ y tế tại hiện trường được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết; riêng đối với các sự kiện lớn còn được bổ sung các thiết bị hồi sức như monitor, máy sốc tim và nhân lực có kinh nghiệm…

* Vậy còn đối với các cơ sở y tế, Sở Y tế đã có chỉ đạo gì về việc chuẩn bị để sẵn sàng tiếp nhận, thu dung cấp cứu, điều trị cho người bệnh?

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã được Sở Y tế chỉ đạo rà soát toàn diện năng lực thu dung, cấp cứu, điều trị và xây dựng kế hoạch tăng cường phù hợp với từng giai đoạn cao điểm của Năm Du lịch quốc gia. Các đơn vị chủ động bố trí nhân lực trực 24/24 giờ tại các khoa trọng điểm bảo đảm luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các tình huống cấp cứu; bảo đảm thuốc, vật tư và trang thiết bị… Bên cạnh đó, các bệnh viện phải chuẩn bị đầy đủ giường bệnh, khu vực cấp cứu, khu thu dung tạm thời; xây dựng phương án mở rộng khu cấp cứu và sẵn sàng kích hoạt báo động đỏ nội viện hoặc liên viện trong trường hợp xảy ra tai nạn hàng loạt, sự cố đông người hoặc dịch bệnh phát sinh. Công tác phối hợp giữa các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập và các đơn vị y tế quân đội cũng được thiết lập nhằm huy động tối đa nguồn lực khi cần thiết, bảo đảm hệ thống khám-chữa bệnh hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Lực lượng y tế túc trực tại đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Ngọc Nhuận

* Riêng về công tác đảm bảo ATTP được quan tâm triển khai như thế nào, thưa ông?

- Ngành Y tế tỉnh xác định công tác bảo đảm ATTP là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong bối cảnh nhiều sự kiện lớn có phục vụ ăn uống tập trung, khu ẩm thực, gian hàng lưu động và hoạt động du lịch diễn ra sôi động. Theo đó, ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ quản lý, kiểm tra, giám sát đến truyền thông, hướng dẫn và xử lý vi phạm ATTP. Công tác kiểm tra được tăng cường theo từng đợt cao điểm, tập trung vào các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, các gian hàng lễ hội và thức ăn đường phố. Chúng tôi đã thành lập Tổ phản ứng nhanh về ATTP và duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý kịp thời các sự cố. Đối với các sự kiện có phục vụ ăn uống tập trung, phải xây dựng phương án bảo đảm ATTP riêng. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ gìn hình ảnh du lịch Gia Lai là điểm đến an toàn, thân thiện.

* Xin cảm ơn ông!