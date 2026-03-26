Điểm đến Gia Lai

Người dân, du khách đậu xe ở đâu khi tham gia Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026?

PHƯƠNG VI
(GLO)- Theo phương án của Công an tỉnh, người dân, du khách khi tham gia Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 vào tối 28-3 có thể đậu xe ở khu vực xung quanh Quảng trường Trung tâm thương mại và một số khu vực lân cận.

Cụ thể, xe máy của người dân, du khách tham dự lễ khai mạc sẽ đậu ở khu vực trên vỉa hè quảng trường Trung tâm Thương mại (giữa Siêu thị Co.op Mart và Trung tâm Hội nghị tỉnh); xe ô tô đậu dọc đường Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn - Trường Chinh.

Xe ô tô của người dân, du khách tham dự Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có thể đậu dọc trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Phương Vi

Ngoài ra, người dân có thể đậu xe ở các địa điểm: Trường Tiểu học Trần Phú (đường Xuân Diệu), Trường Tiểu học Ngô Văn Sở (đường Ngô Mây), Đại học Quy Nhơn (phía đường Nguyễn Thị Định), Trường THCS Ngô Mây (đường Diên Hồng), các bãi giữ xe dọc đường An Dương Vương (đoạn từ Nguyễn Trung Tín đến đường Trịnh Công Sơn).

Các xe phục vụ Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có ký hiệu riêng được bố trí đậu đỗ tại khu vực xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: P.V

Công an tỉnh cũng triển khai phương án đậu đỗ đối với phương tiện phục vụ Lễ Khai mạc có ký hiệu A, B, C.

Theo đó, xe ký hiệu A bố trí dọc đường song song đường Nguyễn Thiếp, xe ký hiệu B bố trí tại khu vực từ vòng xoay Nguyễn Huệ - Nguyễn Tất Thành - Vũ Bảo; xe ký hiệu C bố trí tại khu vực bãi đỗ xe phía Bắc Quảng trường Nguyễn Tất Thành đến đường Hoàng Diệu và dọc đường Xuân Diệu, phía Nam Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Dòng người nhộn nhịp trẩy hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026 để chiêm bái, dâng hương và tham gia các hoạt động văn hóa lịch sử đặc sắc.

Đầu xuân nô nức trẩy hội Đống Đa

Thời sự

(GLO)- Trong không khí rộn ràng đầu xuân, hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về Bảo tàng Quang Trung trẩy hội Đống Đa. Không đơn thuần là vui xuân, đây còn là hành trình trở về cội nguồn, thành kính tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân đã làm rạng danh non sông.

Về miền mai rừng

Về miền mai rừng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Thời điểm giáp Tết, trên con đường dẫn vào xã Gào (tỉnh Gia Lai), những cội mai rừng thấp thoáng sắc vàng hiện ra nhiều hơn sau mỗi khúc cua. Chưa kịp chạm ngõ mùa xuân, người ta đã bắt gặp không khí Tết sớm len lỏi trong từng khu vườn, trên nương rẫy, dọc theo những bờ rào xanh.

Người dân rạng rỡ diện áo dài du xuân tại khu vực trung tâm Quy Nhơn trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.

Gia Lai mùng 1 Tết: Rộn ràng phố xuân, gia đình sum họp

Chuyển động Tết

(GLO)- Không còn nhịp vội của 29 Tết, mùng 1 Tết Bính Ngọ ở Gia Lai bắt đầu bằng sự tươi mới. Phố xá sáng bừng sắc áo dài, đông người du xuân, còn trong mỗi mái nhà là mâm cơm đầu năm và tiếng cười sum họp. Một ngày mở Tết với hai nhịp điệu song hành: rộn ràng ngoài phố, ấm áp trong nhà.

Khu

Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và di chuyển đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

Du lịch

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Du xuân

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Welcome to Gia Lai

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.