Người dân, du khách đậu xe ở đâu khi tham gia Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026?

(GLO)- Theo phương án của Công an tỉnh, người dân, du khách khi tham gia Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 vào tối 28-3 có thể đậu xe ở khu vực xung quanh Quảng trường Trung tâm thương mại và một số khu vực lân cận.

Cụ thể, xe máy của người dân, du khách tham dự lễ khai mạc sẽ đậu ở khu vực trên vỉa hè quảng trường Trung tâm Thương mại (giữa Siêu thị Co.op Mart và Trung tâm Hội nghị tỉnh); xe ô tô đậu dọc đường Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn - Trường Chinh.

Xe ô tô của người dân, du khách tham dự Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có thể đậu dọc trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Phương Vi

Ngoài ra, người dân có thể đậu xe ở các địa điểm: Trường Tiểu học Trần Phú (đường Xuân Diệu), Trường Tiểu học Ngô Văn Sở (đường Ngô Mây), Đại học Quy Nhơn (phía đường Nguyễn Thị Định), Trường THCS Ngô Mây (đường Diên Hồng), các bãi giữ xe dọc đường An Dương Vương (đoạn từ Nguyễn Trung Tín đến đường Trịnh Công Sơn).

Các xe phục vụ Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có ký hiệu riêng được bố trí đậu đỗ tại khu vực xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: P.V

Công an tỉnh cũng triển khai phương án đậu đỗ đối với phương tiện phục vụ Lễ Khai mạc có ký hiệu A, B, C.

Theo đó, xe ký hiệu A bố trí dọc đường song song đường Nguyễn Thiếp, xe ký hiệu B bố trí tại khu vực từ vòng xoay Nguyễn Huệ - Nguyễn Tất Thành - Vũ Bảo; xe ký hiệu C bố trí tại khu vực bãi đỗ xe phía Bắc Quảng trường Nguyễn Tất Thành đến đường Hoàng Diệu và dọc đường Xuân Diệu, phía Nam Quảng trường Nguyễn Tất Thành.