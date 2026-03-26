Cấm xe lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn để tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông báo phân luồng giao thông để phục vụ hoạt động tổng duyệt và Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Trong đó tạm cấm phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành và lân cận.

Theo đó, chương trình Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ chính thức diễn ra từ 19 giờ đến 23 giờ 30 phút ngày 28-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Trước đó, hoạt động tổng duyệt sẽ diễn ra từ 18 giờ 30 phút ngày 27-3.

Nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra sự kiện, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại một số điểm, tuyến đường.

Tạm cấm ô tô tải, ô tô khách di chuyển vào khu vực trung tâm Quy Nhơn trên tuyến đường An Dương Vương trong thời gian tổng duyệt và diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Nguyễn Chơn

Cụ thể, tạm cấm tất cả các phương tiện giao thông (trừ xe của đại biểu, xe của Ban tổ chức) trên một số tuyến đường trung tâm xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Bao gồm: đường Xuân Diệu đoạn từ ngã ba giao với đường Phan Đăng Lưu đến ngã sáu Ngô Mây; đường Nguyễn Huệ đoạn từ nút giao ngã tư Phan Đăng Lưu - Phạm Ngọc Thạch đến nút giao Đô Đốc Bảo - Nguyễn Thiếp; đường Đô Đốc Bảo.

Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ nút giao với ngã tư Trần Thị Kỷ đến ngã sáu Ngô Mây; đường Diên Hồng đoạn từ ngã tư Diên Hồng - Lê Duẩn - Lê Lai đến ngã sáu Ngô Mây; đường An Dương Vương đoạn từ nút giao với đường Nguyễn Trung Tín đến ngã sáu Ngô Mây; đường Ngô Mây đoạn từ nút giao với đường Nguyễn Thị Định đến ngã sáu Ngô Mây.

Tạm cấm ô tô tải, ô tô khách (trừ xe của đại biểu, xe của Ban tổ chức) di chuyển vào khu vực trung tâm Quy Nhơn trên các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Tây Sơn, An Dương Vương, Đống Đa, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ.

Đối với mô tô, xe gắn máy có thể di chuyển vào các tuyến đường gần Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Người dân gửi xe tại các điểm giữ xe được bố trí xung quanh như khách sạn Bình Dương, vỉa hè dọc đường Nguyễn Thị Định bên hông Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, vỉa hè dọc đường An Dương Vương từ đoạn ngã ba với đường Nguyễn Trung Tín đến ngã ba với đường Chương Dương.

Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị người dân tuyệt đối không để xe dưới lòng đường, vỉa hè khu vực quảng trường gây ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông và nguy cơ xảy ra mất cắp do không có người trông giữ.

Thời gian tiến hành phân luồng tạm thời từ 15 giờ đến 24 giờ ngày 27-3 và từ 15 giờ đến 24 giờ ngày 28-3.