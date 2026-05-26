Hải trình mang theo “trách nhiệm”, kết nối tình cảm đất liền - đảo xa

(GLO)- Tháng 5 - tháng sinh nhật Bác Hồ kính yêu, Đoàn công tác số 17 của Quân chủng Hải quân cùng đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai đã thực hiện chuyến hải trình đặc biệt đến thăm Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Hành trình không chỉ mang theo hơi ấm, tình cảm của đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng tri ân và tình yêu thiêng liêng đối với biển, đảo Tổ quốc.

Tàu KN490 thuộc Lữ đoàn 955 (Vùng 4 Hải quân) đưa Đoàn công tác số 17 thăm quần đảo Trường Sa. Ảnh: Mỹ Hà

Trên chuyến tàu KN490 thuộc Lữ đoàn 955 (Vùng 4 Hải quân), mỗi thành viên mang theo những cảm xúc riêng. Có người từng nhiều lần đến với Trường Sa, cũng có người lần đầu đặt chân đến vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Song điểm chung lớn nhất là niềm háo hức, tự hào và tình cảm sâu nặng hướng về biển đảo quê hương.

Mang hơi ấm đất liền đến đảo xa

Trong chuyến công tác này, nhiều phần quà ý nghĩa từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cả nước được chuẩn bị chu đáo gửi tặng quân và dân Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (hàng đầu, bên trái) thăm hỏi, tặng quà cho hộ dân trên đảo Đá Tây A. Ảnh: Mỹ Hà

Món quà đặc biệt của Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai dành tặng cho cán bộ, chiến sĩ chính là bộ dụng cụ phục vụ rèn luyện thể lực cùng nhiều nhu yếu phẩm, thực phẩm đặc sản quê hương.

Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của đất liền dành cho những người đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Hướng về Trường Sa, từng lời hỏi thăm, động viên của lãnh đạo tỉnh Gia Lai dành cho cán bộ, chiến sĩ quê Gia Lai đang công tác nơi đảo xa đều thấm đượm nghĩa tình.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ (bìa phải) cùng đoàn công tác tỉnh Gia Lai thăm cán bộ Quân y Trạm xá Đá Tây A. Ảnh: Mỹ Hà

Trong cái nắng gió khắc nghiệt nơi đảo xa, cán bộ, chiến sĩ là con em ở Gia Lai vẫn kiên cường bám đảo, đoàn kết, rèn luyện, chắc tay súng bảo vệ từng tấc biển, tấc đảo của quê hương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã ân cần thăm hỏi hoàn cảnh gia đình các chiến sĩ; đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 5 từ phải sang) cùng đoàn công tác tỉnh Gia Lai tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca. Ảnh: Mỹ Hà

​Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Võ Thị Thu Hòa và các thành viên đoàn công tác cũng dành nhiều tình cảm, sự động viên chân thành đến cán bộ, chiến sĩ.

Tự hào người lính nơi đầu sóng

Trước tình cảm của đoàn công tác tỉnh nhà, nhiều chiến sĩ quê Gia Lai xúc động bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Trương Thanh Hải (đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đảo Sơn Ca) chia sẻ: “Được công tác tại Trường Sa là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với màu áo Hải quân và tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh nhà”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa trái) cùng Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ thăm hỏi, động viên, tặng quà chiến sĩ quê Gia Lai thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đảo Sơn Ca. Ảnh: Mỹ Hà

Tại đảo Đá Tây A, đoàn công tác càng thêm xúc động khi chứng kiến cuộc sống và tinh thần lạc quan của quân và dân trên đảo. Đại úy, bác sĩ CKI Hồ Sỹ Phúc (công tác tại Trạm xá đảo Đá Tây A) cho biết, trước khi nhận nhiệm vụ ra đảo, anh đã chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức y khoa để chăm sóc tốt sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và ngư dân hoạt động trên biển.

Những câu chuyện bình dị ấy càng giúp các đại biểu thêm cảm phục tinh thần cống hiến thầm lặng của những người lính biển nơi đầu sóng ngọn gió.

Lắng đọng lễ tưởng niệm giữa trùng khơi

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của hải trình là Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, được tổ chức trên boong tàu KN490 tại vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma.

Đoàn công tác số 17 dự Lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ảnh: Mỹ Hà

Đúng 17 giờ 30 phút ngày 16-5-2026, trong không khí trang nghiêm giữa biển trời Trường Sa, Đoàn công tác số 17 cùng đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ảnh: Mỹ Hà

Những vòng hoa, cánh hạc giấy và hoa cúc được thả xuống biển mang theo lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hóa thân vào sóng nước để giữ gìn biển, đảo quê hương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu chuẩn bị thả hoa và hạc giấy tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Mỹ Hà

Giữa không gian linh thiêng nơi biển cả, bài diễn văn tưởng niệm vang lên xúc động, nhắc nhớ về “Vòng tròn bất tử” - biểu tượng thiêng liêng của lòng quả cảm và tinh thần bất khuất của người lính Hải quân Việt Nam.

Bác sĩ CKII Võ Thành Nam Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai - xúc động chia sẻ: “Đây là lễ tưởng niệm đặc biệt và thiêng liêng mà tôi vinh dự được tham dự. Sau chuyến đi này, tôi sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu biển, đảo; nỗ lực học tập, nâng cao chuyên môn để cống hiến nhiều hơn, xứng đáng với sự hy sinh của các anh".

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ (hàng đầu, bìa phải) cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm trên boong tàu KN490 tại vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma. Ảnh: Mỹ Hà

Rời Trường Sa, mỗi đại biểu đều mang theo những cảm xúc khó quên. Đó không chỉ là vị mặn của biển, mà còn là bài học lớn về trách nhiệm, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến.

Hải trình kết nối những trái tim mang tên “trách nhiệm”, để mỗi thành viên đoàn công tác trở thành một tuyên truyền viên, lan tỏa hơi thở Trường Sa đến với đất liền.

Những cái nắm tay siết chặt, những ánh mắt chân tình của quân và dân nơi đảo xa như nhắc nhở mỗi người sống trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Và hơn hết, chuyến đi càng khẳng định một điều thiêng liêng: Trường Sa luôn ở trong trái tim người Việt Nam; đất liền và đảo xa chưa bao giờ cách biệt, bởi luôn được nối liền bằng tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm công dân.