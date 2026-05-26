Hải trình mang theo “trách nhiệm”, kết nối tình cảm đất liền - đảo xa

MỸ HÀ
(GLO)- Tháng 5 - tháng sinh nhật Bác Hồ kính yêu, Đoàn công tác số 17 của Quân chủng Hải quân cùng đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai đã thực hiện chuyến hải trình đặc biệt đến thăm Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Hành trình không chỉ mang theo hơi ấm, tình cảm của đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng tri ân và tình yêu thiêng liêng đối với biển, đảo Tổ quốc.

Tàu KN490 thuộc Lữ đoàn 955 (Vùng 4 Hải quân) đưa Đoàn công tác số 17 thăm quần đảo Trường Sa. Ảnh: Mỹ Hà

Trên chuyến tàu KN490 thuộc Lữ đoàn 955 (Vùng 4 Hải quân), mỗi thành viên mang theo những cảm xúc riêng. Có người từng nhiều lần đến với Trường Sa, cũng có người lần đầu đặt chân đến vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Song điểm chung lớn nhất là niềm háo hức, tự hào và tình cảm sâu nặng hướng về biển đảo quê hương.

Mang hơi ấm đất liền đến đảo xa

Trong chuyến công tác này, nhiều phần quà ý nghĩa từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cả nước được chuẩn bị chu đáo gửi tặng quân và dân Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (hàng đầu, bên trái) thăm hỏi, tặng quà cho hộ dân trên đảo Đá Tây A. Ảnh: Mỹ Hà

Món quà đặc biệt của Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai dành tặng cho cán bộ, chiến sĩ chính là bộ dụng cụ phục vụ rèn luyện thể lực cùng nhiều nhu yếu phẩm, thực phẩm đặc sản quê hương.

Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của đất liền dành cho những người đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Hướng về Trường Sa, từng lời hỏi thăm, động viên của lãnh đạo tỉnh Gia Lai dành cho cán bộ, chiến sĩ quê Gia Lai đang công tác nơi đảo xa đều thấm đượm nghĩa tình.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ (bìa phải) cùng đoàn công tác tỉnh Gia Lai thăm cán bộ Quân y Trạm xá Đá Tây A. Ảnh: Mỹ Hà

Trong cái nắng gió khắc nghiệt nơi đảo xa, cán bộ, chiến sĩ là con em ở Gia Lai vẫn kiên cường bám đảo, đoàn kết, rèn luyện, chắc tay súng bảo vệ từng tấc biển, tấc đảo của quê hương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã ân cần thăm hỏi hoàn cảnh gia đình các chiến sĩ; đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 5 từ phải sang) cùng đoàn công tác tỉnh Gia Lai tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca. Ảnh: Mỹ Hà

​Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Võ Thị Thu Hòa và các thành viên đoàn công tác cũng dành nhiều tình cảm, sự động viên chân thành đến cán bộ, chiến sĩ.

Tự hào người lính nơi đầu sóng

Trước tình cảm của đoàn công tác tỉnh nhà, nhiều chiến sĩ quê Gia Lai xúc động bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Trương Thanh Hải (đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đảo Sơn Ca) chia sẻ: “Được công tác tại Trường Sa là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với màu áo Hải quân và tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh nhà”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa trái) cùng Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ thăm hỏi, động viên, tặng quà chiến sĩ quê Gia Lai thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đảo Sơn Ca. Ảnh: Mỹ Hà

Tại đảo Đá Tây A, đoàn công tác càng thêm xúc động khi chứng kiến cuộc sống và tinh thần lạc quan của quân và dân trên đảo. Đại úy, bác sĩ CKI Hồ Sỹ Phúc (công tác tại Trạm xá đảo Đá Tây A) cho biết, trước khi nhận nhiệm vụ ra đảo, anh đã chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức y khoa để chăm sóc tốt sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và ngư dân hoạt động trên biển.

Những câu chuyện bình dị ấy càng giúp các đại biểu thêm cảm phục tinh thần cống hiến thầm lặng của những người lính biển nơi đầu sóng ngọn gió.

Lắng đọng lễ tưởng niệm giữa trùng khơi

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của hải trình là Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, được tổ chức trên boong tàu KN490 tại vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma.

Đoàn công tác số 17 dự Lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ảnh: Mỹ Hà

Đúng 17 giờ 30 phút ngày 16-5-2026, trong không khí trang nghiêm giữa biển trời Trường Sa, Đoàn công tác số 17 cùng đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ảnh: Mỹ Hà

Những vòng hoa, cánh hạc giấy và hoa cúc được thả xuống biển mang theo lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hóa thân vào sóng nước để giữ gìn biển, đảo quê hương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu chuẩn bị thả hoa và hạc giấy tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Mỹ Hà

Giữa không gian linh thiêng nơi biển cả, bài diễn văn tưởng niệm vang lên xúc động, nhắc nhớ về “Vòng tròn bất tử” - biểu tượng thiêng liêng của lòng quả cảm và tinh thần bất khuất của người lính Hải quân Việt Nam.

Bác sĩ CKII Võ Thành Nam Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai - xúc động chia sẻ: “Đây là lễ tưởng niệm đặc biệt và thiêng liêng mà tôi vinh dự được tham dự. Sau chuyến đi này, tôi sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu biển, đảo; nỗ lực học tập, nâng cao chuyên môn để cống hiến nhiều hơn, xứng đáng với sự hy sinh của các anh".

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ (hàng đầu, bìa phải) cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm trên boong tàu KN490 tại vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma. Ảnh: Mỹ Hà

Rời Trường Sa, mỗi đại biểu đều mang theo những cảm xúc khó quên. Đó không chỉ là vị mặn của biển, mà còn là bài học lớn về trách nhiệm, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến.

Hải trình kết nối những trái tim mang tên “trách nhiệm”, để mỗi thành viên đoàn công tác trở thành một tuyên truyền viên, lan tỏa hơi thở Trường Sa đến với đất liền.

Những cái nắm tay siết chặt, những ánh mắt chân tình của quân và dân nơi đảo xa như nhắc nhở mỗi người sống trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Và hơn hết, chuyến đi càng khẳng định một điều thiêng liêng: Trường Sa luôn ở trong trái tim người Việt Nam; đất liền và đảo xa chưa bao giờ cách biệt, bởi luôn được nối liền bằng tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm công dân.

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

(GLO)- Sau hơn 30 giờ vượt biển, đoàn công tác số 17 đã đến đảo Song Tử Tây - điểm đảo đầu tiên trong chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2026. Giữa trùng khơi, quân và dân trên đảo vẫn kiên cường bám biển, vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, ngày 22-5, Ban Tổ chức Giải Tennis thiện nguyện “Những người bạn năm 2026-Cúp Hội đồng hương Nam Yang tại TP. Hồ Chí Minh” phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại 2 xã Ia Băng và Kon Gang.

(GLO)- Ngày 23-5, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phát động chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Đây là năm thứ 8 chương trình “Đổi sách lấy cây” được triển khai.

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

(GLO)- Ngày 20-5, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định (thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 50 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn, vệ sinh viên tại các doanh nghiệp.

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), ngày 19-5, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tủ sách 19/5” nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn.

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

(GLO)- Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng” đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều hoạt động nhân văn được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua đó, kịp thời sẻ chia, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

