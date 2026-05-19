Tặng 69 suất quà cho người nghèo, khuyết tật tại phường Pleiku

NHƯ NGUYỆN
(GLO)- Chiều 18-5, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các nhà hảo tâm trao 56 suất quà cho các hộ nghèo, người khuyết tật trên địa bàn.

Theo đó, đại diện Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku và nhà hảo tâm đã trao 50 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho 50 hộ dân và 6 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho 6 địa chỉ nhân đạo trợ giúp hàng tháng trên địa bàn.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku và nhà hảo tâm trao quà cho các hộ dân. Ảnh: Như Nguyện

Sáng cùng ngày, Chi hội Chữ thập đỏ tổ dân phố 1 Tây Sơn (phường Pleiku) cũng đã trao 13 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có 10 suất trị giá 400.000 đồng/suất, 2 suất trị giá 500.000 đồng/suất và 1 suất trị giá 1 triệu đồng.

Chi hội Chữ thập đỏ tổ dân phố 1 Tây Sơn (phường Pleiku) trao quà cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Tính đến ngày 18-5, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku đã vận động được 163 triệu đồng từ các đơn vị, nhà hảo tâm để tổ chức các hoạt động trong Tháng Nhân đạo năm 2026 trợ giúp người nghèo, khó khăn, yếu thế trên địa bàn.

Nhân lên những nghĩa cử đẹp

(GLO)- Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng” đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều hoạt động nhân văn được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua đó, kịp thời sẻ chia, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

