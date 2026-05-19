Tặng 69 suất quà cho người nghèo, khuyết tật tại phường Pleiku

(GLO)- Chiều 18-5, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các nhà hảo tâm trao 56 suất quà cho các hộ nghèo, người khuyết tật trên địa bàn.

Theo đó, đại diện Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku và nhà hảo tâm đã trao 50 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho 50 hộ dân và 6 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho 6 địa chỉ nhân đạo trợ giúp hàng tháng trên địa bàn.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku và nhà hảo tâm trao quà cho các hộ dân. Ảnh: Như Nguyện

Sáng cùng ngày, Chi hội Chữ thập đỏ tổ dân phố 1 Tây Sơn (phường Pleiku) cũng đã trao 13 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có 10 suất trị giá 400.000 đồng/suất, 2 suất trị giá 500.000 đồng/suất và 1 suất trị giá 1 triệu đồng.

Chi hội Chữ thập đỏ tổ dân phố 1 Tây Sơn (phường Pleiku) trao quà cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Tính đến ngày 18-5, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku đã vận động được 163 triệu đồng từ các đơn vị, nhà hảo tâm để tổ chức các hoạt động trong Tháng Nhân đạo năm 2026 trợ giúp người nghèo, khó khăn, yếu thế trên địa bàn.