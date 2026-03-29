Trao 820 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với đoàn thiện nguyện Phước Huệ (TP. Hồ Chí Minh) vừa trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Thiện, Ia Nan và Ia Dom.

Theo đó, đoàn trao tặng mỗi địa phương 200 suất quà (trị giá 600 nghìn đồng/suất).

Đoàn từ thiện Phước Huệ trao quà cho hộ nghèo tại xã Ia Nan. Ảnh: Mạnh Hà

Bên cạnh hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đoàn từ thiện Phước Huệ còn tặng quà cho người dân mắc bệnh phong tại thôn Tân Lập (xã Bàu Cạn); đồng thời, thăm và tặng quà cho một số cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Đoàn từ thiện Phước Huệ tặng quà cho người dân thôn Tân Lập, xã Bàu Cạn. Ảnh: Mạnh Hà

Trong đợt này, đoàn thiện nguyện đã trao 820 suất quà với tổng trị giá khoảng 492 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên của các nhà hảo tâm từ TP. Hồ Chí Minh hướng về đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Gia Lai .

