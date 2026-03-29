Trao 820 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Tây Gia Lai

LINH CHI

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với đoàn thiện nguyện Phước Huệ (TP. Hồ Chí Minh) vừa trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Thiện, Ia Nan và Ia Dom.

Theo đó, đoàn trao tặng mỗi địa phương 200 suất quà (trị giá 600 nghìn đồng/suất).

Đoàn từ thiện Phước Huệ trao quà cho hộ nghèo tại xã Ia Nan. Ảnh: Mạnh Hà

Bên cạnh hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đoàn từ thiện Phước Huệ còn tặng quà cho người dân mắc bệnh phong tại thôn Tân Lập (xã Bàu Cạn); đồng thời, thăm và tặng quà cho một số cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Đoàn từ thiện Phước Huệ tặng quà cho người dân thôn Tân Lập, xã Bàu Cạn. Ảnh: Mạnh Hà

Trong đợt này, đoàn thiện nguyện đã trao 820 suất quà với tổng trị giá khoảng 492 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên của các nhà hảo tâm từ TP. Hồ Chí Minh hướng về đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Gia Lai.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

Từ thiện

(GLO)- Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người muốn đóng góp băn khoăn vẫn là tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực.

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

Từ thiện

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

Mang Tết ấm đến với trẻ em yếu thế

Từ thiện

(GLO)- Công tác chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành và cộng đồng duy trì thường xuyên. Thời điểm này, sự quan tâm ấy càng được nhân lên bằng những hoạt động sẻ chia cụ thể, góp phần mang đến cho các em một cái Tết ấm áp.

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

Từ thiện

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2-2, Petrovietnam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và xã Phù Mỹ Đông tổ chức chương trình “Xuân Gắn kết - Tết Nghĩa tình”, trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo.

Từ thiện

(GLO)- Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhưng tại các bệnh viện vẫn còn ánh mắt lo lắng của bệnh nhân nghèo. Hiểu điều này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã triển khai chương trình “Xuân yêu thương”, mang những suất quà Tết ấm tình người gửi tận tay từng người bệnh…

