Khánh thành 2 công trình bếp ăn bán trú tại xã Ia Hrú và xã Ia Ko

(GLO)- Ngày 23-4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức khánh thành bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Hoa Mai (xã Ia Hrú) và Trường Mầm non Măng Non (xã Ia Ko).

Tham dự lễ khánh thành có ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương cùng tập thể giáo viên, học sinh của 2 trường.

Năm học 2025-2026, Trường Mầm non Hoa Mai có 413 học sinh (81% học sinh dân tộc thiểu số), Trường Mầm non Măng Non có 354 học sinh (93,5% học sinh dân tộc thiểu số).

Các đại biểu cắt băng khánh thành bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Hoa Mai (xã Ia Hrú). Ảnh: Chu Hằng

Hai công trình bếp ăn bán trú thuộc Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ xây dựng, được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình dân dụng cấp IV.

Tổng kinh phí xây dựng 2 công trình là 600 triệu đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) tài trợ; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Hưng Phát hỗ trợ thiết kế, lập dự toán; Công ty TNHH một thành viên Hoàn Toàn Phát đảm nhận thi công.

Các đại biểu tham quan công trình bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Măng Non (xã Ia Ko). Ảnh: Chu Hằng

Theo thiết kế, bếp ăn bán trú Trường Mầm non Hoa Mai có diện tích 70 m2, bếp ăn bán trú Trường Mầm non Măng Non có diện tích 143 m2. Công trình bếp ăn bán trú sẽ góp phần đảm bảo sức khỏe học sinh, duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Đời sống

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

Xã hội

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Đời sống

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Đời sống

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Đời sống

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

Xã hội

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Xã hội

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Đời sống

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Đời sống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

