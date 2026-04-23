Khánh thành 2 công trình bếp ăn bán trú tại xã Ia Hrú và xã Ia Ko

(GLO)- Ngày 23-4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức khánh thành bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Hoa Mai (xã Ia Hrú) và Trường Mầm non Măng Non (xã Ia Ko).

Tham dự lễ khánh thành có ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương cùng tập thể giáo viên, học sinh của 2 trường.

Năm học 2025-2026, Trường Mầm non Hoa Mai có 413 học sinh (81% học sinh dân tộc thiểu số), Trường Mầm non Măng Non có 354 học sinh (93,5% học sinh dân tộc thiểu số).

Các đại biểu cắt băng khánh thành bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Hoa Mai (xã Ia Hrú). Ảnh: Chu Hằng

Hai công trình bếp ăn bán trú thuộc Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ xây dựng, được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình dân dụng cấp IV.

Tổng kinh phí xây dựng 2 công trình là 600 triệu đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) tài trợ; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Hưng Phát hỗ trợ thiết kế, lập dự toán; Công ty TNHH một thành viên Hoàn Toàn Phát đảm nhận thi công.

Các đại biểu tham quan công trình bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Măng Non (xã Ia Ko). Ảnh: Chu Hằng

Theo thiết kế, bếp ăn bán trú Trường Mầm non Hoa Mai có diện tích 70 m2, bếp ăn bán trú Trường Mầm non Măng Non có diện tích 143 m2. Công trình bếp ăn bán trú sẽ góp phần đảm bảo sức khỏe học sinh, duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục.