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Gia Lai: Quy định mức hỗ trợ cho người có đất thu hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ

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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định quy định mức hỗ trợ bằng hình thức đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng là người có đất thu hồi bao gồm: người thuộc hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 109 Luật Đất đai 2024 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn, tổ chức thi hành Luật Đất đai. Người thuộc hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 109 Luật Đất đai. Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

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UBND tỉnh quy định chi tiết việc hỗ trợ người có đất thu hồi tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Ảnh minh họa: M.T

Tại Quyết định này, UBND tỉnh quy định chi tiết việc hỗ trợ người có đất thu hồi tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng; hỗ trợ học phí cho 1 khóa học đối với người có đất thu hồi tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng; mức vay vốn tín dụng học sinh, sinh viên đối với người có đất thu hồi tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, trung cấp, cao đẳng…

Ngoài ra còn có quy định về hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10-6-2026. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện cho vay đối với người có đất thu hồi theo quy định tại Quyết định này. UBND các xã, phường có trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi.

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