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Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thành lập 2 công đoàn cơ sở

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PHƯƠNG DUNG
BÁ BÍNH

(GLO)- Sáng 28-7, Công đoàn phường Pleiku tổ chức lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai về việc kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Đức Hải và Công ty TNHH Trường Đạt Tây Nguyên.

Theo các quyết định được công bố, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Đức Hải được thành lập với 47 đoàn viên. Ban Chấp hành gồm 5 thành viên, trong đó, bà Đỗ Thị Thu Hiệp - Kế toán Công ty được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

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Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Đức Hải. Ảnh: Bá Bính

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Trường Đạt Tây Nguyên được thành lập với 97 đoàn viên. Ban Chấp hành gồm 5 thành viên, ông Nguyễn Minh Vũ - Hỗ trợ vận hành Công ty TNHH Trường Đạt Tây Nguyên được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng chỉ định Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra đối với Công đoàn cơ sở 2 doanh nghiệp nhằm kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động.

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Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Trường Đạt Tây Nguyên ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Bá Bính

Đến nay, Công đoàn phường Pleiku có 91 công đoàn cơ sở với 7.115 đoàn viên, người lao động, tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

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