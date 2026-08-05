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Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 được nghỉ 4 ngày

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Bộ Nội vụ vừa lấy ý kiến 13 bộ, ngành về đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Trong 2 phương án lấy ý kiến, Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam cuối tháng 11 năm nay có thể kéo dài 4 ngày liên tục.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam.

Cụ thể, ở phương án 1, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ ba, ngày 24/11. Thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ thứ bảy cuối tuần đó là ngày 28/11.

Dịp nghỉ lễ tạo điều kiện thu hút khách du lịch. Ảnh: TTXVN
Dịp nghỉ lễ tạo điều kiện thu hút khách du lịch. Ảnh: TTXVN

Với việc hoán đổi này, dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ bảy ngày 21/11 đến hết thứ ba ngày 24/11 và làm bù vào thứ bảy ngày 28/11.

Ở Phương án 2, Bộ Nội vụ nêu rõ, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ ba (ngày 24/11), không hoán đổi ngày làm việc.

Với đề xuất chọn phương án 1, Bộ Nội vụ cho biết việc bố trí kỳ nghỉ 4 ngày liên tục tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng.

Bên cạnh đó, phương án này chỉ thực hiện hoán đổi 1 ngày làm việc và vẫn bảo đảm đầy đủ thời gian làm việc theo quy định.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Theo TTXVN

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