150 người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm tại xã Đak Pơ

(GLO)- Ngày 22-6, UBND xã Đak Pơ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giao dịch việc làm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026, thu hút 150 người lao động trên địa bàn tham gia.

Tại phiên giao dịch, người lao động được tư vấn, giới thiệu nhu cầu tuyển dụng của hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước; đồng thời, được cung cấp thông tin về thị trường lao động, điều kiện tuyển dụng, tiền lương, chế độ đãi ngộ và định hướng nghề nghiệp.

Quang cảnh phiên giao dịch việc làm tại xã Đak Pơ. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, đại diện Trường Cao đẳng Gia Lai và Công ty TNHH Dâu tằm tơ Minh Hóa Pleiku đã thông tin về các chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm, tín dụng ưu đãi đối với lao động khu vực nông thôn; hướng dẫn quy trình, hồ sơ, thủ tục và các chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng như chương trình du học.

Phiên giao dịch là dịp để người lao động tiếp cận thông tin thị trường lao động, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, qua đó lựa chọn việc làm hoặc ngành nghề phù hợp với điều kiện, năng lực của bản thân.