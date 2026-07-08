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Để vợ, chồng, con vi phạm pháp luật, viên chức quản lý phải tự nguyện xin từ chức

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NHÃ UYÊN (theo TNO, TPO)

(GLO)- Theo quy định tại Nghị định số 259/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1-7, viên chức quản lý phải tự nguyện xin từ chức hoặc xem xét cho từ chức nếu để người thân (vợ, chồng, con) vi phạm pháp luật.

Hình thức này cũng được áp dụng nếu viên chức để vợ, chồng, con sa vào tệ nạn xã hội và bị cơ quan có thẩm quyền kết luận, đánh giá gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị.

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Viên chức quản lý phải tự nguyện xin từ chức hoặc xem xét cho từ chức nếu để người thân (vợ, chồng, con) vi phạm pháp luật. Ảnh minh họa: TPO

Ngoài ra, viên chức quản lý tự nguyện xin từ chức và được xem xét cho từ chức trong trường hợp bản thân nhận thấy hạn chế về năng lực lãnh đạo, quản lý hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định.

Việc xem xét cho từ chức cũng được áp dụng khi người đứng đầu để đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách trực tiếp hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định; viên chức để người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân để trục lợi và bị cơ quan có thẩm quyền kết luận, đánh giá gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín cá nhân và tổ chức, trừ trường hợp bản thân không biết.

Chính phủ khuyến khích việc tự nguyện xin thôi giữ chức vụ, từ chức khi không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không còn đủ uy tín hoặc vi phạm chưa đến mức phải miễn nhiệm.

Viên chức sau khi cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm mà có nguyện vọng thôi việc, nghỉ hưu thì được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Nghị định nêu rõ, viên chức quản lý bị cho thôi chức vụ khi đơn vị thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý không đạt chỉ tiêu, kế hoạch theo quy định; không kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền gây bức xúc trong dư luận.

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