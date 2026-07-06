Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Chính phủ quy định 22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân, điển hình như chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng, cha-mẹ với con đẻ, chuyển nhượng bất động sản là duy nhất của cá nhân.

Ngày 6/7, thông tin từ Cục Thuế cho biết: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Theo đó, quy định 22 trường hợp sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bất động sản).

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở duy nhất của cá nhân.

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

4. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường và sản xuất muối.

5. Thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia “Cánh đồng lớn”, trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản.

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

7. Thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ, lãi trái phiếu chính quyền địa phương, lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

8. Thu nhập từ kiều hối.

9. Tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép.

10. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; Thu nhập do quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chi trả.

11. Thu nhập từ học bổng.

12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác.

13. Thu nhập nhận được từ các tổ chức và quỹ từ thiện.

14. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài.

15. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam.

16. Thu nhập từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác thủy sản xa bờ.

17. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ các bon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh, chuyển nhượng trái phiếu xanh.

18. Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

19. Thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

20. Thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia từ dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

21. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại, chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam; cá nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

22. Thu nhập của chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Cục Thuế làm rõ thêm về những trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản.

Cụ thể, Nghị định quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu (kể cả khi chồng chết), cha vợ, mẹ vợ với con rể (kể cả khi vợ chết), ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại và anh, chị em ruột với nhau.

Bên cạnh đó, trường hợp bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) khi vợ/chồng ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết, thì thu nhập từ việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế.

Quy định cũng miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Song, quy định miễn thuế này không áp dụng đối với trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam được miễn thuế phải đáp ứng các điều kiện, chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp cá nhân có thêm nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại thời điểm chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng này không được xác định là nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất của cá nhân.

Trường hợp chuyển nhượng nhà ở có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng (bao gồm cả vợ/chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở) thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn thuế.

Đáng chú ý, quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

Về chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, quyền sử dụng đất ở, trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó.

Cục Thuế lưu ý Nghị định số 253/2026/NĐ-CP nêu rõ nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất được miễn thuế do cá nhân chuyển nhượng bất động sản tự kê khai và chịu trách nhiệm. Trường hợp phát hiện kê khai không đúng sẽ bị truy thu thuế và xử phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật liên quan khác./.

Theo Hạnh Nguyễn (Vietnam+)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hiện trạng khu vực ngã 5 Đống Đa. Ảnh: Tiến Sỹ

Cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: 33 hộ dân và 4 tổ chức bị ảnh hưởng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Ông Lưu Nhất Phong - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết: Có 33 hộ dân và 4 tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông tại khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư (phường Quy Nhơn). Diện tích đất bị thu hồi hơn 8.360,6m².

Hơn 200 hộ kinh doanh tham gia hội nghị phát triển thành doanh nghiệp

Hơn 200 hộ kinh doanh tham gia hội nghị phát triển thành doanh nghiệp

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 29-6, Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp nhằm phổ biến Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035; thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Gia Lai mở rộng đầu tư sang các tỉnh Ðông Bắc Campuchia

Gia Lai mở rộng đầu tư sang các tỉnh Ðông Bắc Campuchia

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Với lợi thế về quỹ đất, tài nguyên thiên nhiên và dư địa phát triển lớn, các tỉnh Ðông Bắc Campuchia đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư Gia Lai. Chính quyền tỉnh Gia Lai luôn đồng hành, hỗ trợ để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trên đất nước bạn.

Quỹ tín dụng nhân dân Bình Dương: Địa chỉ tin cậy của người dân địa phương

Quỹ tín dụng nhân dân Bình Dương: Địa chỉ tin cậy của người dân địa phương

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Dù chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng thương mại, nhưng với cách làm khác biệt, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Bình Dương vẫn thu hút được nhiều khách hàng gửi tiền tiết kiệm và vay vốn, khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy của người dân địa phương.

Khơi thông nguồn lực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới

Gia Lai khơi thông nguồn lực khu vực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Gia Lai xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Đề án phát triển kinh tế tư nhân cùng Kế hoạch số 228/KH-UBND của UBND tỉnh được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển cho DN, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.

Gia Lai đã thu hút 161 dự án đầu tư

Gia Lai thu hút 161 dự án đầu tư

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Theo báo cáo của Tổ Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư (Sở Tài chính tỉnh Gia Lai), từ ngày 11 đến 17-6, toàn tỉnh thu hút 14 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 13.658 tỷ đồng.

Xây dựng danh tiếng doanh nghiệp từ sự minh bạch

Xây dựng danh tiếng doanh nghiệp từ sự minh bạch

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Quản trị danh tiếng - Góc nhìn từ tài chính và thuế”. Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn mang đến nhiều bài học thực tiễn về xây dựng uy tín và nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Tập huấn công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Tập huấn công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Kinh tế

(GLO)- Ngày 12-6, tại phường Pleiku, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

null