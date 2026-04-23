Quốc hội thảo luận sửa đổi 4 luật thuế

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI, ngày 23-4, Quốc hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng, trong đó thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật thuế; cho ý kiến về công tác giám sát và biểu quyết thông qua nhiều dự án luật.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Các đại biểu (ĐB) thống nhất cao sự cần thiết sửa đổi nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người nộp thuế. Nhiều ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần bảo đảm tính ổn định, minh bạch, dễ thực hiện và hạn chế rủi ro pháp lý, nhất là đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Đồng thời, cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ để tạo điều kiện cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Nội dung “ngưỡng” doanh thu không chịu thuế nhận được nhiều sự quan tâm. Các ĐB ủng hộ việc giao Chính phủ quy định để tăng tính linh hoạt, song đề nghị cần có tiêu chí, khung rõ ràng nhằm bảo đảm tính minh bạch và khả năng dự báo.

Dự thảo cũng đề xuất nâng ngưỡng này từ mức 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm, góp phần giảm gánh nặng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, dù có thể ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, các ĐB nhấn mạnh việc tăng cường quản lý thuế, chống thất thu, ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi; đồng thời đề nghị bổ sung quy định đối với các lĩnh vực mới phát sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý. Liên quan đến xe điện, một số ý kiến đề xuất cần quy định rõ trách nhiệm thu hồi, tái chế pin nhằm bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự kiến chương trình giám sát năm 2027 và định hướng công tác giám sát trong nhiệm kỳ. Các ĐB cho rằng hoạt động giám sát cần chuyển mạnh từ phát hiện sai phạm sang kiến tạo chính sách, góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Các ĐB cũng đề nghị tập trung giám sát những vấn đề trọng tâm, nổi cộm; tăng cường ứng dụng dữ liệu số, nâng cao chất lượng chất vấn, coi trọng giám sát chuyên đề và hậu giám sát. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong thực hiện kết luận giám sát, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm hiệu quả thực chất.

Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng như: Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế...

Cuối phiên làm việc, Quốc hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, cùng báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ X Quốc hội khóa XV; thảo luận tại hội trường về nội dung này. Các thành viên của Chính phủ và các cơ quan liên quan đã giải trình, làm rõ nhiều vấn đề đại biểu quan tâm.