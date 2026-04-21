Chế độ, chính sách tiền lương phải tương xứng với vị trí, vai trò của cán bộ cấp xã

(GLO)- Trước thực tế khối lượng công việc của cấp xã hiện nay, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị Chính phủ xem xét cải cách chế độ, chính sách tiền lương để tương xứng với vị trí, vai trò của cán bộ cấp xã.

Phát biểu tại hội trường kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI vào ngày 21-4, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương cho biết: Qua nghiên cứu Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, có thể thấy bức tranh phục hồi kinh tế của đất nước khá rõ nét.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng lớn, việc hoàn thành 15/15 chỉ tiêu chủ yếu là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh dự kiến tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2026, ĐB Siu Hương đề xuất Chính phủ xem xét cải cách chế độ, chính sách tiền lương tương xứng với vị trí, vai trò của cán bộ cấp xã hiện nay.

Tuy nhiên, đại biểu (ĐB) Siu Hương cũng nêu lên một số khó khăn, bất cập cần tập trung giải quyết. Trong đó, đáng chú ý, mục tiêu hoàn thành số hóa dữ liệu đất đai trong quý II-2026 đặt ra áp lực lớn đối với công chức nông nghiệp và môi trường cấp xã.

Trên thực tế, công chức chuyên môn về nông nghiệp và môi trường ở cấp xã đang phải đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn, nhân lực vừa thiếu về số lượng, vừa hạn chế về chuyên môn, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Do đó, ĐB Hương đề nghị Chính phủ đánh giá lại tổng thể khối lượng công việc của công chức chuyên môn cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xem xét bổ sung nhân lực phù hợp hoặc cho phép ký hợp đồng chuyên môn theo vị trí việc làm. Đồng thời, cần bảo đảm điều kiện hạ tầng, trang thiết bị phục vụ số hóa dữ liệu, bố trí kinh phí và tăng cường hướng dẫn, kiểm tra để tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở.

Theo ĐB Hương, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã tiếp nhận khối lượng lớn nhiệm vụ từ cấp huyện và một phần từ cấp tỉnh, trong khi nhân lực còn hạn chế. Vì vậy, bên cạnh dự kiến tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2026, Chính phủ cần xem xét cải cách chế độ, chính sách tiền lương tương xứng với vị trí, vai trò của cán bộ cấp xã hiện nay.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc tổ chức tổng kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ĐB Siu Hương đề nghị Chính phủ đánh giá khách quan, toàn diện tình hình vận hành mô hình này. Trong đó, cần làm rõ tổ chức bộ máy cấp xã, nguồn nhân lực, điều kiện tài chính, hạ tầng công nghệ thông tin cũng như hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính.

“Đó là những động thái cần thiết để góp phần tháo gỡ khó khăn ở cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời gian tới” - ĐB Siu Hương nhấn mạnh.