Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6-2026

(GLO)- Chiều 22-5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao đổi trực tuyến với Tỉnh trưởng Stung Treng Sor Soputra nhằm thống nhất một số nội dung quan trọng phục vụ Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh này.

Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở: Tài chính, Ngoại vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ và Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc trực tuyến giữa 2 tỉnh Gia Lai và Stung Treng. Ảnh: Phi Long

Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) là hoạt động nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Stung Treng theo định hướng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa các địa phương Việt Nam - Campuchia; góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư khu vực biên giới và các tỉnh Đông Bắc Campuchia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phi Long

Hội nghị cũng là cơ hội để tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư của tỉnh Stung Treng đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh Stung Treng là hoạt động thiết thực, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027).

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Gia Lai tham gia buổi làm việc. Ảnh: Phi Long

Để hội nghị diễn ra thành công, tỉnh Gia Lai sẽ có sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa nhằm cùng tỉnh Stung Treng xây dựng kịch bản tổ chức chương trình thực sự khoa học, đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời, sẽ hỗ trợ tỉnh bạn trong công tác truyền thông, quảng bá hội nghị đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Lãnh đạo 2 tỉnh Gia Lai - Stung Treng trao đổi trực tuyến. Ảnh: Phi Long

Tỉnh Gia Lai sẽ kết nối doanh nghiệp, xúc tiến trao đổi thông tin, nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư; thúc đẩy việc ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác trong khuôn khổ hội nghị. Từ đó, thể hiện tinh thần đồng hành, hỗ trợ của tỉnh Gia Lai đối với tỉnh Stung Treng trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị tỉnh Stung Treng phối hợp trao đổi thông tin liên quan danh mục dự án kêu gọi đầu tư, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng như: nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông lâm sản, thương mại - dịch vụ, logistics, năng lượng và du lịch sinh thái.

Tại cuộc gặp gỡ sắp tới, 2 tỉnh Gia Lai và Stung Treng sẽ tổ chức lễ ký kết hợp tác hữu nghị giữa Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn công tác Thanh niên Đảng nhân dân Campuchia tỉnh Stung Treng; đồng thời, tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa thanh niên 2 tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn sau buổi làm việc, tỉnh bạn sớm hoàn tất các nội dung, gửi lại để tỉnh Gia Lai có sự chuẩn bị chu đáo, góp phần vào việc tổ chức thành công Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh Stung Treng.

Trên tinh thần cởi mở, trao đổi hướng đến sự hợp tác toàn diện, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra cho biết: Hội nghị dự kiến sẽ được tỉnh tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 6-2026 và được đánh giá là sự kiện quan trọng, quy mô lớn trong thu hút đầu tư vào tỉnh.

Bên lề hội nghị, tỉnh cũng sẽ mở các gian hàng triển lãm dành cho doanh nghiệp 2 tỉnh và trình chiếu phim giới thiệu về tỉnh Stung Treng. Để hội nghị diễn ra thành công, tỉnh sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai; phân công các sở, ngành phụ trách từng lĩnh vực để đưa các doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đi khảo sát thực tế, nghiên cứu trước khi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

Tỉnh Stung Treng cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ để các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng ngày một hoạt động hiệu quả khi ưu tiên lựa chọn tỉnh Stung Treng để hợp tác, đầu tư.