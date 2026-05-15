(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh các địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý II-2026, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Đó là một trong những nội dung quan trọng tại Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Tại Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố được yêu cầu khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền về quản lý, sử dụng tài sản công trong tháng 5-2026; đồng thời đẩy nhanh xử lý, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư, tránh lãng phí và xuống cấp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập trong quý II-2026. Ảnh: Phương Vi

Đối với các Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ yêu cầu hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô, máy móc, thiết bị chuyên dùng. Riêng Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo phải ban hành đầy đủ hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực y tế và giáo dục trong tháng 5-2026.

Các Bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư phải hoàn tất việc quyết định phương án xử lý trước ngày 25-5-2026; đồng thời trực tiếp chỉ đạo quản lý, khai thác hiệu quả các cơ sở này, không để hư hỏng, xuống cấp. Các đơn vị cũng phải tiếp tục rà soát diện tích trụ sở sử dụng vượt tiêu chuẩn để có phương án sắp xếp, điều chuyển phù hợp theo quy định.

Đối với địa phương, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu trực tiếp lãnh đạo công tác quản lý, xử lý nhà, đất dôi dư; bảo đảm hoàn thành việc xử lý, khai thác trong quý II-2026.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Kết luận số 18-KL/TW: "Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có; hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới tại các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm về sự cần thiết khi quyết định, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, không để ảnh hưởng đến các mục tiêu quan trọng khác, chống lãng phí, tiêu cực".

Các địa phương cũng phải đẩy nhanh bàn giao, đưa vào sử dụng các cơ sở đã có quyết định điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng; rà soát lại các trụ sở đang sử dụng để bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức. Đồng thời, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan làm việc với từng xã, phường để hướng dẫn xây dựng phương án quản lý, khai thác và xử lý nhà, đất dôi dư.

Bộ Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu, tổng hợp kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương để báo cáo Chính phủ xây dựng Nghị quyết đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, kết quả quản lý, khai thác và xử lý tài sản công dôi dư sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương.