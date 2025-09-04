Danh mục
Gia Lai: Xử lý nhà, đất dôi dư theo nguyên tắc “6 rõ”

PHẠM TIẾN SỸ (Thực hiện)
(GLO)- Thời gian qua, Sở Tài chính Gia Lai đã rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí cơ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trình UBND tỉnh phương án xử lý theo đúng quy định.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Châu xung quanh vấn đề này.

* Việc bố trí trụ sở làm việc và công tác bàn giao, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản công sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh được thực hiện như thế nào, thưa ông?

bg4-1.jpg
Ông Nguyễn Văn Châu-Phó Giám đốc Sở Tài chính. Ảnh: T.SỸ

- Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Tài chính đã sớm tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt phương án bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị. Theo đó, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được bố trí làm việc tại trụ sở chính trên địa bàn TP Quy Nhơn (cũ) và tại TP Pleiku (cũ), phục vụ công tác chuyên môn giai đoạn đầu. UBND tỉnh cũng đã phân bổ cho mỗi cơ quan 1 tỷ đồng để sửa chữa trụ sở làm việc.

Sở Tài chính cũng thành lập tổ công tác rà soát các trụ sở, tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ), trực tiếp làm việc với các đơn vị để kiểm tra, hướng dẫn xây dựng phương án xử lý nhà, đất dôi dư trình UBND tỉnh xem xét.

Theo đó, đối với cấp xã, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt phương án bố trí trụ sở làm việc cho Đảng ủy, UBND xã, phường; ưu tiên địa điểm nằm ở vị trí trung tâm các địa phương, có cơ sở vật chất, hạ tầng hoàn thiện, nhằm đảm bảo phục vụ nhân dân được tốt hơn. Đến nay, việc bố trí trụ sở cấp xã mới đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, tránh lãng phí.

* Việc xử lý trụ sở, cơ sở nhà đất dôi dư được triển khai ra sao?

- Đến nay, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt phương án xử lý cơ sở nhà, đất, trụ sở làm việc dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh có trụ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) không bao gồm cơ sở nhà, đất thuộc khối Đảng. Trong tổng số 67 trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động của các đơn vị sự nghiệp còn dôi dư, Sở Tài chính đề xuất điều chuyển và chuyển giao cho các cơ quan chức năng có nhu cầu quản lý, xử lý 29 cơ sở; thu hồi 38 cơ sở và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác theo đúng quy định.

Ngày 16-7-2025, Sở Tài chính ban hành công văn đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, đề xuất phương án xử lý trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét xử lý theo quy định, nhằm phát huy hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí.

Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục rà soát kế hoạch xử lý trụ sở, tài sản dôi dư của tỉnh Bình Định (cũ) và tỉnh Gia Lai (cũ) để tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch xử lý, bảo đảm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Trên cơ sở đó, triển khai quyết liệt, không để thất thoát, xuống cấp, lãng phí tài sản.

bg4-2.jpg
Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định (cũ) đã được tỉnh bố trí cho UBND phường Quy Nhơn Đông quản lý, sử dụng. Ảnh: T.SỸ

* Tỉnh bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí thế nào để bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp?

- Để đảm bảo điều kiện hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức bộ máy hệ thống chính trị 2 cấp, ngày 22-7, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 28-7-2025 giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 cho các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường để thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được tỉnh giao.

Đặc biệt, trước thời điểm HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, nhằm không làm gián đoạn hoạt động của các cơ quan hành chính trong giai đoạn chuyển tiếp, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XV rà soát, tạm cấp kinh phí cho các khoản chi thiết yếu như: chi trả lương, hoạt động thường xuyên và các chính sách an sinh xã hội tháng 7.2025 đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định của các cơ quan chuyên môn khối tỉnh và UBND cấp xã, phường.

Bên cạnh đó, tỉnh chủ động khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương, đồng thời bố trí thêm một phần từ ngân sách địa phương để hỗ trợ chính quyền cấp xã mua sắm trang thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp. Toàn bộ việc bố trí, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí nói trên được thực hiện đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương các cấp sau sắp xếp.

* Xin cảm ơn ông!

null