Kiểm soát tiến độ, quyết tâm hoàn thành đúng hạn

(GLO)- Ngay sau bão số 13, ngày 12-11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế các dự án thành phần Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh của dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu tăng tốc thi công, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ.

“Chạy đua” trên công trường

Không khí trên công trường cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn khẩn trương hơn bao giờ hết. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến thời điểm thông xe kỹ thuật, toàn bộ lực lượng thi công đang chạy đua với thời gian ngay sau khi bão tan.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án (QLDA) 85, đến nay dự án đã hoàn thành 96% khối lượng công việc, tương đương 67/70 km. Các hạng mục nền, móng cơ bản hoàn thiện; chỉ còn khoảng 600 m đoạn chạy qua rừng tự nhiên đang hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Ban và các nhà thầu đang “cuốn chiếu” phần thảm bê tông nhựa, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Ông Nguyễn Văn Toàn-đại diện Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị phụ trách đoạn tuyến qua rừng tự nhiên-cho biết: “DN đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị để thi công 3 ca liên tục. Chúng tôi dồn hết tâm sức để hoàn thành toàn bộ phần việc”.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng (bìa phải) cùng đoàn công tác Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Ảnh: Hải Yến

Tại công trường, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng ghi nhận nỗ lực và tinh thần làm việc khẩn trương của Ban QLDA 85 cùng các nhà thầu. “Dự án hiện tính từng ngày, từng giờ, nên các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượng, tuyệt đối không được để chậm trễ dù chỉ một khâu nhỏ. Đơn vị nào thiếu nhân lực, thiết bị phải báo cáo ngay để hỗ trợ kịp thời. Các nhà thầu cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca, tăng kíp, huy động tối đa máy móc để thi công, đặc biệt tại các đoạn găng qua khu vực rừng tự nhiên”-Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng chỉ đạo.

Kiểm tra dự án đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng đánh giá, dự án này đã cơ bản tháo gỡ khó khăn về vật liệu, nguồn cung bê tông nhựa và giải phóng mặt bằng, song các nhà thầu không được chủ quan; tiếp tục huy động tối đa nhân lực, giữ nhịp thi công và đảm bảo an toàn tuyệt đối, hoàn thành các mốc tiến độ đã cam kết.

Dự án đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh có chiều dài 61,7 km, trong đó qua địa phận Gia Lai 19,6 km, Đắk Lắk 42,1 km. Chủ đầu tư đã hoàn thành và thông xe 19,6 km đoạn qua địa phận Gia Lai; 41,7 km còn lại dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 12-2025.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản, công điện chỉ đạo và thường xuyên cử đoàn kiểm tra thực tế tại hiện trường. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cùng Cục Kinh tế và Quản lý đầu tư xây dựng liên tục theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư và nhà thầu. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực, mọi hạng mục phải được kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không đánh đổi chất lượng để chạy theo tiến độ.

Nhà thầu tăng tốc thi công cao tốc tại đoạn dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Ảnh: Hải Yến

Xử lý dứt điểm vướng mắc, giữ nhịp tiến độ

Theo Sở Xây dựng, các địa phương và đơn vị liên quan đã hoàn thành 100% công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tuyến chính, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công và đã tổ chức 2 đợt thông xe kỹ thuật (ngày 19-8 và 30-9), đánh dấu những bước tiến quan trọng của dự án.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 11 vị trí tồn tại, chủ yếu liên quan đến hộ dân chưa tháo dỡ vật kiến trúc hoặc đường dây điện dân sinh đi ngang tuyến cao tốc. Một số hộ tại các xã Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Hòa Hội, dù đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng; trong đó có các vị trí thuộc nhà điều hành, điểm quay đầu xe, đường gom và hàng rào cao tốc.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Hòa Hội... chủ trì phối hợp với Ban QLDA 85 khẩn trương xử lý dứt điểm, đồng thời báo cáo kịp thời nếu vượt thẩm quyền để UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, tránh kéo dài hoặc phát sinh khiếu nại.

Đồng thời, yêu cầu các xã, phường rà soát và kiến nghị dứt điểm một lần, phân công rõ đầu mối chịu trách nhiệm, phối hợp chặt với chủ đầu tư để bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện.

Các nhà thầu đang thảm nhựa những đoạn đường còn lại của dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Ảnh: Hải Yến

Trong khi đó, ông Tô Minh Chánh-Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Tây kiến nghị Ban QLDA 85 sớm bổ sung hạng mục tường chống ồn dọc 2 bên cao tốc tại các vị trí đi qua khu dân cư, cơ quan, trường học để giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Bên cạnh đó, đề nghị Ban QLDA 85 và các bên liên quan khẩn trương thẩm định, đánh giá mức độ hư hại nhà cửa để chi trả bồi thường, hỗ trợ kịp thời 52 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng trong quá trình thi công, trong đó 32 trường hợp đã được kiểm tra thực tế. Đối với khoảng 1,29 ha đất nông nghiệp bị ngập úng do nước thoát chậm, UBND xã phối hợp với Ban QLDA 85 đã kiểm tra thực tế, thống kê từng thửa đất, cây trồng, hoa màu để làm cơ sở tính toán bồi thường.

Ban QLDA 85 đã chỉ đạo nhà thầu và tư vấn giám sát rà soát toàn bộ các vị trí ngập úng để xử lý dứt điểm. Đồng thời, các nội dung như bổ sung đường gom, đường dân sinh, hoàn trả đường địa phương hư hỏng, xử lý sa bồi - thủy phá, bồi thường nhà dân bị nứt, di dời đường dây điện dân sinh và xây dựng tường chống ồn đang được Ban QLDA 2 và 85 phối hợp cùng địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.