Rà soát, hoàn thiện quy định về giao cơ quan quản lý các tuyến cao tốc

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa chỉ đạo rà soát quy định pháp luật về giao cơ quan quản lý/cơ quan chủ quản đối với các tuyến/đoạn tuyến đường bộ cao tốc.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thành việc hướng dẫn các địa phương về thẩm quyền thực hiện đầu tư các dự án đường bộ cao tốc trong tháng 10-2025 (ảnh minh họa).

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương hướng dẫn các địa phương về thẩm quyền thực hiện đầu tư các dự án đường bộ cao tốc hoàn thành trong tháng 10-2025.

Đồng thời, Bộ Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp rà soát các quy định của pháp luật về đường bộ, quy hoạch và đầu tư công, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong việc giao cơ quan quản lý/cơ quan chủ quản đối với các tuyến/đoạn tuyến đường bộ cao tốc để thực hiện thống nhất, bảo đảm rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền địa phương.