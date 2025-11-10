Triển khai tốt tất cả các nhiệm vụ, đảm bảo ngày 19-12 khởi công dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

(GLO)- Chiều 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã nghe Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh; các sở, ngành; UBND các xã, phường báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km, đi qua 16 xã, phường với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h; tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần lần lượt dài 22 km, 68 km và 35 km.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng (gọi tắt là Ban QLDA) cho biết: Ở dự án thành phần 1, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 171,86 ha với 1.319 hộ và 8 tổ chức; ở dự án thành phần 2, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 517,92 ha với 2.060 hộ và 9 tổ chức.

Ban QLDA đã hoàn thành việc bàn giao ranh cọc gỗ phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) toàn tuyến cho đơn vị tư vấn đo vẽ bản đồ địa chính và các địa phương có dự án đi qua; bàn giao hồ sơ đo vẽ bản đồ địa chính và danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng cho UBND các xã, phường: An Nhơn Bắc, An Nhơn, Bình An, Bình Hiệp, Bình Phú, Bình Khê, Ya Hội, phường An Bình, xã Đăk Pơ và xã Hra.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Sở Xây dựng đã chủ trì cuộc họp thống nhất phương án liệt kê, bổ sung các đường gom dân sinh và điểm đấu nối thuộc hai dự án thành phần. Ngày 5-11-2025, đơn vị tư vấn thiết kế đã hoàn chỉnh hồ sơ bản vẽ, bàn giao lại ranh giới GPMB cho tư vấn đo vẽ bản đồ địa chính. Các địa phương cũng chủ động, tích cực phối hợp Ban QLDA bám sát tiến độ GPMB của dự án, kịp thời thành lập ban chỉ đạo, thành lập hội đồng, tổ công tác, ban hành kế hoạch GPMB; tổ chức họp dân, niêm yết thông báo thu hồi đất, triển khai công tác GPMB từ ngày 25-10-2025.

Đối với công tác xây dựng và GPMB 9 khu tái định cư, hiện Ban QLDA đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng để trình phê duyệt; đồng thời phối hợp với các địa phương và đơn vị tư vấn tổ chức bàn giao ranh mốc GPMB thực hiện đo vẽ bản đồ địa chính.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Để đảm bảo vật liệu xây dựng phục vụ cho dự án, Ban QLDA đã khảo sát thực tế 12 điểm mỏ với tổng trữ lượng có thể đáp ứng nhu cầu cho dự án là 15,9 triệu m3.

Về dự án thành phần 3, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 363,44 ha với khoảng 2.113 hộ bị ảnh hưởng. Ban QLDA đề xuất xây dựng 4 khu tái định cư, trong đó, 1 khu tại xã Mang Yang, 3 khu tại xã Ia Băng. Dự kiến đến ngày 5-12-2025 sẽ hoàn thành kiểm đếm để GPMB; bàn giao 100% mặt bằng để thi công trước 31-3-2026. Các khu tái định cư cũng sẽ hoàn thành trong tháng 3-2026.

Lãnh đạo UBND phường Hội Phú báo cáo tình hình thực hiện dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu: Các đơn vị phải cố gắng hơn nữa để làm tốt công tác bồi thường GPMB, kỹ càng trong công tác đo đạc, kiểm đếm, phải đo vẽ nguyên hiện trạng; nghiên cứu kỹ các quy định về bồi thường, về bảng giá đất, xác định rõ nguồn gốc đất, đối chiếu dữ liệu địa chính. Các đơn vị phải chủ động hỗ trợ di dời, ổn định cuộc sống cho người dân. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng phải báo cáo ngay, vướng đến đâu gỡ đến đó; phải xác định rõ việc gì làm trước, việc gì làm sau.

Các địa phương tiếp nhận hồ sơ từ Ban QLDA phải kiểm kê đến đâu lên phương án bồi thường đến đó. Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính hỗ trợ các địa phương khẩn trương xây dựng giá đất bồi thường và thống nhất trên toàn tuyến, tránh nơi cao, nơi thấp.

Các địa phương có đất cao su thì báo cáo về Ban QLDA để tổng hợp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, tham mưu UBND tỉnh về phương án bồi thường. Đơn vị nào cần cán bộ hỗ trợ thì gửi ngay văn bản đề xuất về Trung tâm Quỹ đất của tỉnh và Ban QLDA. Các xã, phường phải báo cáo hàng tuần về Ban QLDA những việc đã làm, những vướng mắc (nếu có) và kế hoạch tuần tới, Ban QLDA báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo thực hiện; 2 tuần họp giao ban 1 lần để nắm tiến độ thực hiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tổ chức tập huấn công tác bồi thường GPMB cho các địa phương. Thành lập tổ lưu động để hàng tuần xuống các địa phương kiểm tra tiến độ triển khai dự án.

"Chúng ta chỉ bàn làm, không bàn lùi. Phải triển khai tốt tất cả các nhiệm vụ để đảm bảo ngày 19-12 khởi công dự án và từ đó triển khai đồng loạt toàn tuyến"-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh.