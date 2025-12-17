(GLO)- Tại buổi làm việc với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vào chiều 16-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh việc phải đưa giá trị văn hóa, thể thao trở thành động lực phát triển kinh tế lâu dài.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đi khảo sát thực tế tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp sau sáp nhập.

Cần tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất

Vừa qua, trụ sở Chi cục Thuế cũ (số 236 Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn) được sửa chữa để làm khu nội trú cho vận động viên (VĐV) của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định. Khu ở mới góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp VĐV yên tâm tập luyện, thi đấu.

Mặt khác, cơ sở vật chất phục vụ tập luyện của các đội tuyển đang xuống cấp và thiếu, đặc biệt là các công trình thể thao trọng điểm như nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, sân bóng đá, nhà tập thể lực, phòng tập taekwondo…

Nhiều hạng mục mang tính tạm thời, manh nhún chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra cơ sở vật chất tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Ông Lục Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh - kiến nghị: Tỉnh xem xét bố trí quỹ đất và kinh phí xây dựng nhà thi đấu đạt tầm quốc gia để có thể đăng cai các giải đấu quốc gia, quốc tế; đồng thời, đầu tư sân bóng đá phục vụ tập luyện cho các đội tuyển của tỉnh.

Trong thời gian chờ xã hội hóa, Trung tâm mong tỉnh có chính sách đặc thù, có chế độ đối với huấn luyện viên, VĐV đang tập trung đội tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia.

Bên cạnh đó, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định đề xuất tập trung công tác bảo tồn và đào tạo VĐV về một đầu mối để thuận lợi trong việc gìn giữ, phát huy giá trị võ cổ truyền.

Ông Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Ông Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm - kiến nghị thêm: “Cần sớm xây dựng cơ sở hạ tầng cho Trung tâm Võ cổ truyền nhằm phục vụ phát triển du lịch, nhất là trong bối cảnh võ cổ truyền Bình Định sắp được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

Tạo sản phẩm du lịch đặc trưng

Đối với lĩnh vực văn hóa, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo bài bản, việc xây dựng các cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ văn nghệ sĩ có vai trò đặc biệt quan trọng.

Đây không chỉ là yếu tố quyết định khả năng “giữ chân”, phát triển lực lượng kế thừa, mà còn là điều kiện để nghệ sĩ yên tâm sáng tạo, gắn bó lâu dài với nghề, góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Hiện nay, lực lượng kế thừa của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh còn mỏng, trong khi mức tiền công của nghệ sĩ thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, các nghệ sĩ, diễn viên vẫn nỗ lực truyền nghề, bồi dưỡng thế hệ trẻ kế cận.

Tuy nhiên, thu nhập chưa đủ bảo đảm khiến nhiều người trẻ khó theo đuổi, kiên trì tập luyện, dẫn đến tình trạng thiếu hụt lực lượng kế thừa, chủ yếu vẫn dựa vào các gia đình có truyền thống “cha truyền con nối”.

Đại diện Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh giới thiệu các loại hình nghệ thuật với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ trái sang). Ảnh: Huỳnh Vỹ

Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Trọng Quỳnh - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh mong muốn tỉnh sớm phê duyệt và triển khai Đề án “Tạo nguồn nhân lực cho Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2026 - 2030”; Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Quy Nhơn chủ động trình mở lại mã ngành kịch hát dân tộc, phối hợp với nhà hát xây dựng kế hoạch đào tạo, đặt hàng đội ngũ diễn viên, nhạc công kế cận.

Ngoài ra, các sản phẩm võ cổ truyền và nghệ thuật hát bội cũng cần được đặc biệt quan tâm. Đây là 2 di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh, cần được tập trung đầu tư, xây dựng hình thức biểu diễn chuyên nghiệp; hình thành các sân khấu thực cảnh bài bản, qua đó tạo ra những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng.

Qua đó, giúp nghệ sĩ, VĐV có thể sống được bằng nghề, đồng thời phát huy hiệu quả giá trị di sản trong phát triển kinh tế lâu dài.

Theo yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, võ cổ truyền Bình Định và nghệ thuật hát bội cần được tổ chức trình diễn, tạo điểm nhấn tại các sự kiện lớn. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ nhiều trăn trở trước thực trạng cơ sở vật chất, cơ chế hoạt động và khả năng khai thác, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật, thể thao, du lịch của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện, cụ thể hóa các Đề án: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai; Phát triển du lịch tỉnh Gia Lai. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm mới vừa phục vụ lễ hội, vừa đổi mới, đa dạng hóa hình thức biểu diễn.

Bên cạnh đó, rà soát toàn bộ nhu cầu trang thiết bị để tỉnh và các sở, ngành liên quan có cơ sở đầu tư, trang bị, bảo đảm phục vụ biểu diễn, tập luyện đạt chất lượng cao.

“Đối với các hạng mục, công trình thể thao và cơ sở vật chất hiện có cần tiếp tục được rà soát; khẩn trương xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp một cách đồng bộ, bảo đảm khang trang, sạch đẹp, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tổ chức, đăng cai các sự kiện lớn.

Năm 2026, tỉnh sẽ đăng cai nhiều sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế, đặc biệt là Năm Du lịch quốc gia. Đây là thời điểm quan trọng, đòi hỏi các đơn vị phải tập trung cao độ, nỗ lực xây dựng hình ảnh tỉnh Gia Lai năng động, thân thiện, giàu bản sắc. Qua đó, quảng bá hiệu quả tiềm năng văn hóa, thể thao, du lịch, nâng cao vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị.