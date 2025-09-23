Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku dự kiến khởi công trong tháng 12-2025

(GLO)- Tỉnh Gia Lai đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị, phấn đấu khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku trong tháng 12-2025.

Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km, đi qua 17 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Dự án được chia làm 3 dự án thành phần.

Ảnh: Quang Tấn

Cao tốc Quy Nhơn-Pleiku được thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tuy nhiên, khi qua đèo An Khê và đèo Mang Yang, tốc độ tối đa chỉ còn dưới 80 km/h.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 43.734 tỷ đồng, với các nguồn ngân sách nhà nước bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024; nguồn ngân sách trung ương và địa phương giai đoạn 2021-2025, 2026-2030.

Dự án sẽ chiếm dụng sơ bộ khoảng 942,15 ha đất. Trong đó, đất trồng lúa khoảng 189,92 ha; đất lâm nghiệp khoảng 257,35 ha; đất khác khoảng 494,88 ha. Diện tích đất rừng chiếm dụng (rừng phòng hộ và rừng sản xuất) cần chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 324,88 ha.

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng (không bao gồm dự phòng). Trong đó, UBND tỉnh Gia Lai cam kết bố trí 1.250 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án được thực hiện từ quý III-2025. Công trình hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029.

Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản về công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư; điều chỉnh hướng tuyến qua đèo An Khê; trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng các khu tái định cư; hoàn thành khảo sát đề xuất đoạn, tuyến và vị trí tổ chức lễ khởi công.

Cùng với đó, các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp xã. Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các xã, phường thực hiện đúng quy trình, phương pháp xác định giá đất cụ thể cũng như tiến hành tuyên truyền thực hiện chủ trương đầu tư dự án.

Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku sẽ có 2 công trình hầm cấp đặc biệt qua đèo An Khê và đèo Mang Yang. Ảnh: Quang Tấn

Để đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng quy định thống nhất về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư áp dụng trên toàn tỉnh (thay thế sự khác biệt giữa Quyết định số 66/QĐ-UBND và Quyết định số 56/QĐ-UBND hiện nay).

Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường rà soát, kiến nghị nâng công suất các mỏ đá, yêu cầu các chủ mỏ nâng cấp dây chuyền sản xuất; đồng thời, đánh giá tận dụng nguồn vật liệu phát sinh từ hầm, nền đường để giảm áp lực cung ứng.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh bố trí nhân sự hỗ trợ các địa phương thiếu nhân lực về địa chính-xây dựng để đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các thủ tục liên quan.

Đặc biệt, các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ để chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng khu vực khởi công, sẵn sàng tổ chức lễ khởi công ngay sau khi được chấp thuận chủ trương.