Điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

(GLO)- Nhằm tối ưu hóa phương án xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc điều chỉnh hướng tuyến đoạn qua đèo An Khê.

Theo đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đồng ý thực hiện việc điều chỉnh hướng tuyến Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua đèo An Khê theo phương án 1C như nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh.

Đoạn qua đèo An Khê thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku sẽ được điều chỉnh để tối ưu hóa xây dựng, giảm chi phí. Ảnh: Q.T

Cụ thể, từ vị trí Km22+000, hướng tuyến được điều chỉnh đi dần lên phía Bắc và cách hướng tuyến theo phương án 1B khoảng 1,5 km thuộc địa phận xã Bình Khê, tuyến bám theo sườn núi phía Bắc đến khu vực đèo An Khê (Km34+500).

Sau đó, tuyến chuyển hướng bám theo sườn núi xuống phía Nam và cách hướng tuyến phương án 1B khoảng 3,5 km để nâng dần độ cao, giảm độ dốc dọc đến Km39+960.

Từ đây, tuyến tiếp tục cắt qua khu vực núi cao (núi Đá Khuyết) bằng công trình hầm thuộc khu vực xã Ya Hội tại Km42+860, sau đó kết nối về hướng tuyến liền kề tại Km50+000 (trùng với Km49+000 phương án 1B).

Trước đó, báo cáo tiền khả thi phê duyệt thiết kế theo phương án 1B, tuyến sẽ đi qua các xã Bình Phú, Bình Khê, Cửu An và Ya Hội. Tuyến này bám sườn núi phía Nam, cách quốc lộ 19 khoảng 1,5-2 km, có nhiều đường cong liên tục, thiết kế cầu cạn và 2 hầm tại Km35+900 (dài 1,2 km) và Km38+000 (dài 0,8 km).

Theo Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh, qua rà soát, nghiên cứu cả 2 phương án, phương án 1C có nhiều ưu điểm nổi bật như: bình diện tốt hơn, không có đường cong quay đầu, chỉ cần thi công một hầm thay vì hai, đảm bảo tốc độ thiết kế 100 km/h, độ dốc dọc trung bình nhỏ, chiều dài cầu cạn giảm.

Nhờ đó, khối lượng kết cấu đặc biệt giảm đáng kể, chi phí xây dựng ước còn khoảng 6.988 tỷ đồng, thấp hơn phương án 1B (8.072 tỷ đồng); diện tích chiếm dụng rừng cũng giảm.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan triển khai hồ sơ, thủ tục điều chỉnh hướng tuyến, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 219/2025/QH15.

Dự án được đề xuất theo hình thức đầu tư công với tổng vốn sơ bộ hơn 43.730 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành công trình đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tuy nhiên, khi qua đèo An Khê và đèo Mang Yang, tốc độ tối đa chỉ còn dưới 80 km/h.