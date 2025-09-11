Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhằm tối ưu hóa phương án xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc điều chỉnh hướng tuyến đoạn qua đèo An Khê.

Theo đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đồng ý thực hiện việc điều chỉnh hướng tuyến Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua đèo An Khê theo phương án 1C như nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh.

dieu-chinh-huong-tuyet-cao-toc-quy-nhon-pleiku.jpg
Đoạn qua đèo An Khê thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku sẽ được điều chỉnh để tối ưu hóa xây dựng, giảm chi phí. Ảnh: Q.T

Cụ thể, từ vị trí Km22+000, hướng tuyến được điều chỉnh đi dần lên phía Bắc và cách hướng tuyến theo phương án 1B khoảng 1,5 km thuộc địa phận xã Bình Khê, tuyến bám theo sườn núi phía Bắc đến khu vực đèo An Khê (Km34+500).

Sau đó, tuyến chuyển hướng bám theo sườn núi xuống phía Nam và cách hướng tuyến phương án 1B khoảng 3,5 km để nâng dần độ cao, giảm độ dốc dọc đến Km39+960.

Từ đây, tuyến tiếp tục cắt qua khu vực núi cao (núi Đá Khuyết) bằng công trình hầm thuộc khu vực xã Ya Hội tại Km42+860, sau đó kết nối về hướng tuyến liền kề tại Km50+000 (trùng với Km49+000 phương án 1B).

Trước đó, báo cáo tiền khả thi phê duyệt thiết kế theo phương án 1B, tuyến sẽ đi qua các xã Bình Phú, Bình Khê, Cửu An và Ya Hội. Tuyến này bám sườn núi phía Nam, cách quốc lộ 19 khoảng 1,5-2 km, có nhiều đường cong liên tục, thiết kế cầu cạn và 2 hầm tại Km35+900 (dài 1,2 km) và Km38+000 (dài 0,8 km).

Theo Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh, qua rà soát, nghiên cứu cả 2 phương án, phương án 1C có nhiều ưu điểm nổi bật như: bình diện tốt hơn, không có đường cong quay đầu, chỉ cần thi công một hầm thay vì hai, đảm bảo tốc độ thiết kế 100 km/h, độ dốc dọc trung bình nhỏ, chiều dài cầu cạn giảm.

Nhờ đó, khối lượng kết cấu đặc biệt giảm đáng kể, chi phí xây dựng ước còn khoảng 6.988 tỷ đồng, thấp hơn phương án 1B (8.072 tỷ đồng); diện tích chiếm dụng rừng cũng giảm.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan triển khai hồ sơ, thủ tục điều chỉnh hướng tuyến, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 219/2025/QH15.

Dự án được đề xuất theo hình thức đầu tư công với tổng vốn sơ bộ hơn 43.730 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành công trình đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tuy nhiên, khi qua đèo An Khê và đèo Mang Yang, tốc độ tối đa chỉ còn dưới 80 km/h.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025

Tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025

Thời sự

(GLO)- Sáng 9-9, tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 ở TP. Osaka (Nhật Bản), Ngày Quốc gia Việt Nam đã khai mạc với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt do đoàn nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn có sự góp mặt của nhiều diễn viên, nghệ nhân đến từ tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai

Thời sự trong nước

(GLO)- Ngày 8-9, nhân chuyến công tác tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka (Kansai, Nhật Bản), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai Kato Hirosuke.

Zelensky từ chối đến Moscow, mời Putin đến Kiev: Biểu tượng đối thoại hay thông điệp cứng rắn?

Zelensky từ chối đến Moscow, mời Putin đến Kiev: Biểu tượng đối thoại hay thông điệp cứng rắn?

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin úp mở khả năng gặp lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ không đến Moscow, thậm chí còn mời ngược ông Putin tới Kiev. Lời mời khó xảy ra này gửi thông điệp chính trị mạnh mẽ, phản ánh cả tính toán chiến lược và những trở ngại trong đàm phán.

Nhơn Châu cần chú trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân

Nhơn Châu cần chú trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân

Thời sự

(GLO)- Trưa 5-9, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Châu, Đồn Biên phòng Nhơn Châu và Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. 

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn) chuẩn bị chu đáo cho chương trình khai giảng ngày mai (5-9). Ảnh: Trần Dung

Tường thuật trực tiếp: Học sinh Gia Lai rộn ràng, nô nức khai giảng năm học mới

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng nay (5-9), hơn 760.000 học sinh Gia Lai hòa cùng không khí rộn ràng trong lễ khai giảng đặc biệt thống nhất toàn quốc gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Giáo dục. Năm học có ý nghĩa bản lề, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

Vụ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia tại xã Ia Hiao: Phạt cơ sở nấu cỗ 35 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 2 tháng

Vụ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia tại xã Ia Hiao: Phạt cơ sở nấu cỗ 35 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 2 tháng

Thời sự

(GLO)- Ngày 4-9, thông tin từ Sở Y tế Gia Lai, liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia tại thôn Chrôh Pơnan (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai), ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất và xử phạt cơ sở nấu cỗ 35 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 2 tháng.

Putin hé lộ với Trump: Sẵn sàng gặp Zelensky tại Moscow

Putin hé lộ với Trump: Sẵn sàng gặp Zelensky tại Moscow

Thế giới

(GLO)- Ngày 3-9, phát biểu tại Bắc Kinh sau lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow, đồng thời tiết lộ đã báo tin cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng này.

null