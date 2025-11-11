Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Quyết tâm thông tuyến đường Nguyễn Văn Linh trong năm 2025

VŨ THẢO
(GLO)- Chiều 11-11, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chủ trì buổi làm việc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án đường Nguyễn Văn Linh và dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phường Diên Hồng và kết nối trực tuyến tới điểm cầu tại trụ sở UBND tỉnh (phường Quy Nhơn) với sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng; lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

buoi-lam-viec-duoc-to-chuc-theo-hinh-thuc-truc-tiep-tai-phuong-dien-hong-va-ket-noi-truc-tuyen-toi-diem-cau-tai-tru-so-ubnd-tinh-phuong-quy-nhon.jpg
Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Vũ Thảo

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Chủ tịch UBND tỉnh giao các ngành liên quan khẩn trương rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý, phân loại từng trường hợp cụ thể để đảm bảo việc bồi thường đúng quy định, công bằng, công khai, minh bạch.

Liên quan đến dự án đường Nguyễn Văn Linh, đồng chí Phạm Anh Tuấn đã đưa ra các phương án dựa trên thực tế những kiến nghị của người dân. Đối với vấn đề bồi thường, các ngành liên quan cần nghiên cứu, bố trí lại vị trí tái định cư tương xứng về giá trị với vị trí khu đất hiện tại; có thể xem xét quy đổi phần diện tích đất nông nghiệp sang đất ở phù hợp. Đối với giá đất tái định cư, yêu cầu các cơ quan chuyên môn thực hiện ban hành phù hợp với giá của các khu tái định cư hiện có tại khu vực.

du-an-duong-nguyen-van-linh-doan-thuoc-phuong-hoi-phu-dang-giai-phong-mat-bang-cac-lo-dat-nguoi-dan-da-ban-giao-anh-vu-thao.jpg
Dự án đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua phường Hội Phú) đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Ảnh: Vũ Thảo

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng lưu ý 2 phường Diên Hồng và Hội Phú cần tăng cường đối thoại để lắng nghe ý kiến, tâm tư của người dân, nhất là các hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, giải thích rõ lợi ích của dự án, cam kết thực hiện đúng chính sách, giúp người dân hiểu rằng mình được hưởng lợi đầu tiên, từ đó yên tâm, đồng thuận.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các sở, ban ngành cần tiếp tục rà soát các chính sách để hỗ trợ tốt nhất cho người dân theo từng trường hợp cụ thể; rà soát cụ thể từng loại đất; làm phương án tổng thể sắp xếp khu dân cư bài bản.

chu-tich-chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-kiem-tra-thuc-te-tai-hien-truong-thi-cong-du-an-duong-nguyen-van-linh-anh-vu-thao.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ hai từ trái sang) kiểm tra thực tế tại hiện trường thi công dự án đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Vũ Thảo

Đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị thi công phải tập trung nhân lực, máy móc để tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng. Tinh thần chung là không để chậm trễ thêm, quyết tâm thông tuyến đường Nguyễn Văn Linh trong năm 2025, tạo tiền đề cho việc triển khai đồng bộ hạ tầng khu dân cư dọc tuyến.

Trước đó, trưa 11-11, đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Nguyễn Văn Linh. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án hiện chưa đồng thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Dự án đường Nguyễn Văn Linh và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Nguyễn Văn Linh mang ý nghĩa quan trọng trong chỉnh trang đô thị, mở rộng không gian phát triển. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích cho người dân là yêu cầu xuyên suốt.

Chính quyền địa phương đang tính toán để giải quyết trên tinh thần cái gì có lợi nhất cho dân thì làm. Do đó, mong muốn các hộ dân hiểu và đồng thuận, chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-tiep-xuc-lang-nghe-y-kien-cua-cac-ho-dan-trong-vung-du-an-anh-vu-thao.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của các hộ dân trong vùng dự án. Ảnh: Vũ Thảo

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các hộ gia đình thống nhất đơn giá bồi thường đã phê duyệt. Cấp có thẩm quyền sẽ ban hành giá tái định cư phù hợp. Khi làm hạ tầng phải đi kèm với việc sắp xếp lại khu dân cư và chính sách bồi thường của Nhà nước rất rõ ràng. Do đó, trên cơ sở chính sách bồi thường trước đây của tỉnh Gia Lai (cũ), tỉnh tiếp tục rà soát lại để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các hộ dân, nhất là những hộ có diện tích đất lớn trong diện phải thu hồi, sắp xếp lại khu dân cư.

“Việc hoàn thành dự án đường Nguyễn Văn Linh không thể chậm trễ hơn nữa. Các hộ dân còn lại trong vùng dự án phải chấp hành di dời để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công con đường trước, sau đó mới làm các bước tiếp theo đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh. Nếu hộ dân nào không chấp hành di dời để làm đường sẽ tiến hành cưỡng chế khi đủ điều kiện theo quy định”-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

