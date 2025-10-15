Chuyển chủ đầu tư và thành lập tổ công tác giải quyết vướng mắc tại Dự án Khu dân cư Nguyễn Văn Linh

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản liên quan đến Dự án đường Nguyễn Văn Linh và Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Diên Hồng và Hội Phú.

Theo đó, tại Văn bản số 4642/UBND-XDCT, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương thực hiện điều chỉnh chủ đầu tư Dự án đường Nguyễn Văn Linh, đoạn đường Trường Chinh-đường Lê Thánh Tôn từ UBND phường Diên Hồng sang Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 260 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương.

Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh là dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Vũ Thảo

Đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng), UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư để triển khai.

Dự án này gồm 2 dự án thành phần: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (kinh phí gần 1.500 tỷ đồng) và Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (kinh phí hơn 400 tỷ đồng).

Cùng với việc điều chỉnh chủ đầu tư, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 2129/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, kiến nghị của các hộ dân ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

Tổ công tác liên ngành có 16 người, có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, xác minh toàn bộ hồ sơ liên quan đến nội dung khiếu nại, kiến nghị của tổ chức, công dân ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh; đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan, tổng hợp báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị của tổ chức, công dân theo quy định.