Khẩn trương gỡ vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm

(GLO)- Sáng 9-8, tại phường Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi làm việc để nghe báo cáo các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh và dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19).

Các đồng chí: Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.

Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND xã Biển Hồ, UBND phường Hội Phú, UBND phường Diên Hồng.

Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh nằm trên địa bàn phường Hội Phú và Diên Hồng. Đây là dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2022-2025 với 2 dự án thành phần, gồm: Dự án đường Nguyễn Văn Linh (có tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương) và dự án thành phần hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương).

Dự án đang bị chậm tiến độ do gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. Đến nay, vẫn còn 298 thửa đất với số tiền hơn 593 tỷ đồng chưa phê duyệt phương án bồi thường.

Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19) đoạn qua xã Biển Hồ đang vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ảnh: Vũ Thảo

Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19) là dự án kết nối liên vùng có tổng mức đầu tư 1.325 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương cấp 900 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 425 tỷ đồng, quy mô tổng chiều dài toàn tuyến là 15,14 km. Dự án khởi công tháng 12-2022 và dự kiến hoàn thành tháng 12-2025.

Tiến độ triển khai dự án đang bị chậm do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn xã Biển Hồ với chiều dài tuyến 3,43 km, tổng diện tích thực hiện dự án theo kết quả đo đạc hơn 130.376 m2. Đến nay, vẫn chưa bàn giao mặt bằng hơn 18.529 m2 của 29 hộ, cá nhân với chiều dài 500 m. Theo kết quả kiểm kê hiện trạng, trong phần diện tích thu hồi để thực hiện dự án có 3 hộ, cá nhân chưa đủ cơ sở để thực hiện bồi thường.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhận định Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh là dự án khó, thời gian kéo dài, lãnh đạo tỉnh đã và đang vào cuộc chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND yêu cầu các ngành liên quan giải quyết hợp tình, hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân và an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cần phối hợp với UBND các phường liên quan rà soát lại các phần việc đã được UBND tỉnh nêu trong các thông báo kết luận, hằng tuần phải báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh. Trong đó, cần khẩn trương phân loại cụ thể từng nhóm vấn đề để đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu xây dựng chính sách bồi thường mới để triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. ﻿Ảnh: Bá Bính

“Đối với các khu tái định cư người dân đã đồng ý, cần bổ sung các phương án xây dựng hạ tầng điện, nước. Các địa phương trong vùng dự án cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nắm bắt kịp thời các kiến nghị của người dân, có hướng giải quyết thấu đáo. Với các hộ đã đồng thuận thì phê duyệt ngay phương án bồi thường, sớm ra quyết định phê duyệt thu hồi đất, tiến hành chi trả. Với các hộ chưa đồng ý, cần có phương án giải quyết cụ thể trên tinh thần tháo gỡ, không để người dân thiệt thòi, cưỡng chế chỉ là bước cuối cùng”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh.

Liên quan đến vướng mắc của Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19) đoạn qua xã Biển Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị các ngành liên quan phối hợp với xã Biển Hồ sớm triển khai phương án bồi thường cho 29 hộ. Đối với các hộ đã phê duyệt phương án bồi thường thì tiến hành chi trả ngay; đồng thời tiếp tục xây dựng phương án cho các hộ còn lại. Với các hộ không đồng thuận, cần báo cáo UBND tỉnh để đưa ra phương án cụ thể, sớm bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án.