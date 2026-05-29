Xây dựng bộ máy vận hành thông suốt, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới

(GLO)- Chiều 29-5, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), kết nối trực tuyến đến 135 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Dự hội nghị còn có đại diện các vụ địa phương của các cơ quan Trung ương phụ trách địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chuyển biến tích cực từ sự gần dân, sát việc, rõ trách nhiệm

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung thông tin: Sau hợp nhất, Gia Lai có diện tích tự nhiên trên 21 nghìn km², dân số gần 3,6 triệu người; gồm 135 đơn vị hành chính cấp xã. Đảng bộ tỉnh có hơn 150 nghìn đảng viên sinh hoạt tại 2.016 tổ chức cơ sở đảng.

Việc kết thúc hoạt động cấp huyện, hợp nhất địa giới cấp tỉnh và tổ chức lại cấp xã đã tạo sự tinh gọn về đầu mối, giảm khâu trung gian, thúc đẩy chuyển đổi từ quản lý hành chính sang kiến tạo và quản trị, phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng gần dân, sát việc, rõ trách nhiệm.

Điểm đáng ghi nhận là công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, sâu sát. Tỉnh đã ban hành gần 1.000 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thành lập 23 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở; hỗ trợ gần 600 tỷ đồng để chỉnh trang cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ vận hành mô hình mới.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến rõ nét, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 96%; chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 95,83 điểm, xếp loại xuất sắc.

“Kinh tế - xã hội của tỉnh sau sáp nhập giữ nhịp tăng trưởng tích cực. Năm 2025, tổng sản phẩm địa phương GRDP tăng 7,2%; quý I/2026 tăng 8,51% so với cùng kỳ, xếp thứ 16 cả nước và dẫn đầu các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững” - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu rõ.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho hay: Ngay từ những ngày đầu vận hành chính quyền theo mô hình mới, UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ trọng tâm cho các xã, phường mới. Cùng với đó là việc giao các sở, ngành của tỉnh trực tiếp hướng dẫn các địa phương rà soát các dư địa và động lực tăng trưởng để hoàn thiện xây dựng kịch bản chi tiết, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Gia Lai nỗ lực vượt qua khó khăn ban đầu, đưa hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp dần ổn định và hoạt động hiệu quả.

“Việc giao chỉ tiêu đã tạo áp lực tích cực để các xã, phường rà soát lại dư địa phát triển, xác định động lực tăng trưởng, xây dựng kịch bản điều hành theo tháng, theo quý. Qua đó, cấp xã từng bước chuyển từ tư duy “chờ chỉ đạo” sang tư duy “chủ động quản trị địa bàn” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Trong giai đoạn đầu, một số địa phương gặp khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giữa các địa phương chưa đồng đều; một bộ phận cán bộ cấp xã còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ mới…

“Trong giai đoạn tới, UBND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng chuyên nghiệp hơn, ứng dụng công nghệ số trong quản trị, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn” - đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh cho biết.

Đưa bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định, thông suốt

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy trong thời gian tới.

Trong đó, đáng chú ý là những điểm nghẽn trong công tác chỉ đạo, điều hành giữa cấp tỉnh và cấp xã và giải pháp khắc phục; những yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vùng biên giới; giải pháp vận hành chính quyền địa phương 2 cấp gắn với phát triển kinh tế biển…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: “Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là sự thay đổi về tổ chức hành chính, mà là bước chuyển quan trọng về tư duy lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong toàn hệ thống chính trị. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng bộ máy tinh gọn, vận hành thông suốt, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới”.

Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Phải rà soát ngay những lĩnh vực còn chồng chéo, vướng mắc, chưa rõ thẩm quyền; xác định rõ việc nào thuộc tỉnh, việc nào thuộc cơ sở, việc nào phải phối hợp liên ngành.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp cơ sở. Bộ máy mới đòi hỏi tư duy mới, phương pháp quản trị mới và đội ngũ cán bộ đủ năng lực thích ứng với môi trường số.

“Phải đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, lấy dữ liệu làm nền tảng cho quản trị, điều hành. Các sở, ngành phải khẩn trương rà soát, kết nối, chia sẻ dữ liệu; khắc phục tình trạng nhập liệu nhiều lần, phần mềm thiếu liên thông, gây lãng phí thời gian và nguồn lực. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện” - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn khó khăn về nhân lực, hạ tầng và chuyển đổi số. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; không để khó khăn kéo dài, tích tụ thành điểm nghẽn trong vận hành bộ máy.