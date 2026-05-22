Thống nhất hành động để xây dựng quê hương Cửu An phát triển bền vững

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Sáng 21-5, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) nhằm đánh giá công tác tuyên giáo và dân vận sau gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hoàng Phong - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại buổi làm việc với xã Cửu An. Ảnh: Đoàn Bình

Xã Cửu An được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng từ 4 đơn vị hành chính của thị xã An Khê cũ gồm: Tú An, Xuân An, Cửu An và Song An. Đảng bộ xã hiện có 36 tổ chức Đảng trực thuộc, gồm: 3 đảng bộ cơ sở, 14 chi bộ cơ sở và 19 chi bộ thôn, làng, với 590 đảng viên.

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác sắp xếp, bố trí, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, quy định.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Phong phát biểu, đóng góp ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Bình

Hệ thống chính trị xã cơ bản ổn định sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên ổn định tư tưởng, yên tâm công tác; chất lượng đội ngũ từng bước được nâng lên. Người dân đồng thuận cao với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cửu An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tuyên giáo và dân vận; kịp thời ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng, công tác dân vận, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của địa phương đảm bảo theo quy định.

Vụ trưởng Vụ Địa phương 2 Nguyễn Thế Hòa (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Bình

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cho biết, sau sáp nhập, địa bàn xã Cửu An khá rộng, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận kiêm nhiệm nhiều công việc, trong khi yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; trụ sở, phòng làm việc còn chật hẹp, chưa đồng bộ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận và gợi mở nhiều cách làm hay nhằm góp phần giúp địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà xã Cửu An đạt được qua gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; nhất là trong công tác tuyên giáo và dân vận.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các giải pháp căn cơ để sớm khắc phục các khó khăn gặp phải; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; phân công cán bộ bám cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, từ đó có hướng giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng.

Phát huy tốt vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Chú trọng thực hiện công tác dân tộc và tôn giáo, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm thống nhất hành động, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Cửu An ngày càng phát triển.

Với các kiến nghị, đề xuất của xã Cửu An, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngay sau khi kết thúc đợt khảo sát tại 11 tỉnh, thành phố trong cả nước…

