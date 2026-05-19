(GLO)- Tư tưởng, đạo đức, phong cách và khát vọng vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn soi sáng hành trình phát triển của dân tộc. Theo dấu chân Người hôm nay không chỉ là sự tri ân, mà còn là trách nhiệm tiếp bước bằng khát vọng cống hiến và hành động cụ thể vì tương lai đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969). Ảnh tư liệu

Dấu chân của một con người làm nên dáng hình dân tộc

Lịch sử dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX là những tháng năm chìm trong đêm dài nô lệ. Đất nước mất độc lập, nhân dân lầm than, các phong trào yêu nước lần lượt thất bại. Trong bối cảnh ấy, ngày 5-6-1911, từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng cháy bỏng: Giành lại độc lập cho dân tộc.

Cuộc ra đi ấy không chỉ mở ra bước ngoặt của cuộc đời một con người mà còn mở ra bước ngoặt của lịch sử dân tộc Việt Nam. Hơn 30 năm bôn ba qua nhiều châu lục, làm đủ nghề để sống và hoạt động cách mạng, Người đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc: Con đường cách mạng vô sản.

Điều lớn lao ở Hồ Chí Minh không chỉ là tầm vóc của một lãnh tụ thiên tài, mà còn là trái tim luôn đau đáu với vận mệnh dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Người từng khẳng định: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Khát vọng ấy trở thành ánh sáng dẫn đường cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đến chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, rồi Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thống nhất đất nước, dấu ấn tư tưởng và tinh thần Hồ Chí Minh luôn hiện diện như một nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc.

Nhưng điều khiến hàng triệu người Việt Nam kính yêu Người không chỉ bởi công lao giải phóng dân tộc, mà còn bởi nhân cách cao đẹp của một con người suốt đời tận tụy vì nước, vì dân.

Trong cuộc sống thường ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giữ lối sống giản dị, gần gũi, khiêm nhường. Từ ngôi nhà sàn đơn sơ giữa Phủ Chủ tịch đến bộ quần áo ka-ki bạc màu, đôi dép cao su giản dị đã trở thành biểu tượng đẹp về đạo đức cách mạng. Người căn dặn cán bộ, đảng viên phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, phải thật sự là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Trong tác phẩm Di chúc, Người nói: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện cùng nông dân Hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (năm 1954). Ảnh tư liệu

Đối với nhân dân, Người luôn dành tình yêu thương sâu sắc. Trong tư tưởng của Người, dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Người nhiều lần nhấn mạnh:“Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Chính niềm tin sâu sắc vào sức mạnh nhân dân đã làm nên bản lĩnh và sức sống trường tồn của cách mạng Việt Nam.

Theo dấu chân Người hôm nay cũng là nhìn lại hành trình gian khó nhưng vĩ đại mà dân tộc đã đi qua để càng thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do, hòa bình và phát triển.

Theo dấu chân Người là học tinh thần vì nước, vì dân

Điều lớn nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc không chỉ là sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà còn là hệ giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách sống mang ý nghĩa thời đại. Theo dấu chân Người không chỉ là nhắc nhớ về hành trình lịch sử của dân tộc mà còn là học ở Người tinh thần sống vì nước, vì dân; đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.

Suốt cuộc đời mình, Người luôn nhắc cán bộ, đảng viên phải gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân. Người từng căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Đó không chỉ là lời dạy về đạo đức công vụ mà còn là triết lý sâu sắc về trách nhiệm của người cán bộ trước nhân dân.

Người đặc biệt phê phán bệnh quan liêu, xa dân, hình thức. Theo Người, nếu cán bộ xa dân thì sẽ không hiểu dân, không nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó dễ dẫn đến sai lầm trong lãnh đạo và quản lý.

Bởi vậy, học Bác hôm nay trước hết là học tinh thần trách nhiệm với công việc, với cộng đồng và với đất nước. Đó là thái độ sống tận tụy, trung thực, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mai Lâm

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, những giá trị ấy càng có ý nghĩa sâu sắc. Đại hội XIV của Đảng đặt ra mục tiêu: “Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân… hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, điều quan trọng không chỉ là nguồn lực kinh tế hay khoa học công nghệ mà còn là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến trong mỗi người Việt Nam. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Người từng khẳng định: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”. Câu nói giản dị nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về nghị lực, ý chí vượt khó và tinh thần hành động.

Theo dấu chân Người hôm nay còn là học phong cách sống giản dị, khiêm nhường, chân thành. Trong một xã hội hiện đại với nhiều biến động, những giá trị đạo đức ấy càng trở nên cần thiết để giữ gìn bản sắc văn hóa và nền tảng tinh thần của dân tộc.

Đối với thế hệ trẻ, học Bác không phải là những điều lớn lao xa vời mà bắt đầu từ ý thức học tập, lao động, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và đất nước. Đó là khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám dấn thân và cống hiến.

Đối với cán bộ, đảng viên, học Bác là giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, chống lối sống thực dụng, cơ hội; tận tụy phục vụ nhân dân, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bởi hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rằng sức mạnh lớn nhất của cách mạng không nằm ở vật chất mà nằm ở lòng dân, ở niềm tin của nhân dân.

Theo dấu chân Người trên hành trình dựng xây đất nước hôm nay

136 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời, đất nước Việt Nam hôm nay đã có những đổi thay to lớn. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ.

Những thành tựu đó là kết quả của quá trình kiên định con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; đồng thời là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên của người Việt Nam.

Sau nửa thế kỷ hòa bình và phát triển, Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tác động của biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, già hóa dân số, yêu cầu phát triển xanh và bền vững… đang đặt ra những nhiệm vụ mới cho đất nước.

Trong bối cảnh ấy, theo dấu chân Người không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm tiếp bước bằng hành động cụ thể. Đó là tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đó là phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; không ngừng chăm lo đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đó còn là khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Ngày nay, theo dấu chân Người còn là hành trình xây dựng một Việt Nam hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; hội nhập sâu rộng nhưng không hòa tan; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển con người và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Mỗi cán bộ tận tụy với công việc, mỗi giáo viên hết lòng vì học sinh, mỗi bác sĩ tận tâm cứu chữa người bệnh, mỗi chiến sĩ chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc, mỗi người trẻ nuôi dưỡng khát vọng cống hiến… đều là những cách thiết thực để tiếp bước con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Theo dấu chân Người hôm nay không cần những điều quá lớn lao. Đó có thể bắt đầu từ việc sống trung thực hơn, trách nhiệm hơn, nhân ái hơn; biết đặt lợi ích của cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân; biết cống hiến thay vì chỉ đòi hỏi hưởng thụ. Bởi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh suy cho cùng không nằm ở lời nói mà ở hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.

* * *

Dấu chân của Hồ Chí Minh đã đi qua hơn một thế kỷ nhưng vẫn còn in đậm trong hành trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Đó là dấu chân của lòng yêu nước nồng nàn, của khát vọng độc lập dân tộc, của tinh thần vì dân, của đạo đức cách mạng cao đẹp và niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh nhân dân.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để tri ân công lao to lớn của Người, mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam soi lại mình, tiếp tục học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh sẽ mãi là nền tảng tinh thần vững chắc, là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước đi lên.

Theo dấu chân Người hôm nay chính là tiếp tục viết tiếp hành trình của khát vọng Việt Nam - khát vọng về một đất nước hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc và tương lai ngày càng tươi sáng.