Phường Hội Phú khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Các đại biểu tham dự khai mạc hội thi. Ảnh: Bá Bính

Hội thi diễn ra trong 2 ngày (16 và 17-5), với sự tham gia của 23 thí sinh đến từ các tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ trực thuộc. Thí sinh trải qua các phần thi theo quy định, tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi trọng tâm, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Qua hội thi, Đảng bộ phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống; góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thí sinh trình bày chuyên đề dự thi. Ảnh: Bá Bính

Đây cũng là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, phương pháp và bản lĩnh tuyên truyền.

Qua đó phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời lựa chọn các thí sinh xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh thời gian tới.