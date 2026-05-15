Tiếp sức người có uy tín ở buôn làng

(GLO)- Nghị quyết số 36/2025/NQ-HĐND ngày 9-12-2025 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 đang tạo sự phấn khởi ở nhiều buôn làng.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, Nghị quyết còn thể hiện sự ghi nhận, quan tâm của tỉnh đối với lực lượng nòng cốt ở cơ sở, qua đó tiếp thêm động lực để người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong cộng đồng.

Gia Lai hiện có 47 dân tộc cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 23,9% dân số. Toàn tỉnh có 1.098 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng gần dân, hiểu dân, có tiếng nói và sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng dân cư.

Bằng uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, đội ngũ người có uy tín đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, họ tham gia hòa giải các vụ việc phát sinh ở cơ sở; giữ gìn an ninh trật tự; vận động xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa; hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách chăm lo, hỗ trợ người có uy tín, trong đó chú trọng cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tuyên truyền.

Giai đoạn 2018-2025, ngành chức năng đã cấp phát 432 nghìn tờ báo Gia Lai (cũ), báo Bình Định (cũ) và 108 nghìn tờ báo Dân tộc và Phát triển cho khoảng 9.000 lượt người; tổ chức 10 đoàn người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh; mở 10 lớp tập huấn về pháp luật, quốc phòng - an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng tuyên truyền, hòa giải cho 1.520 lượt người có uy tín.

Cùng với đó, công tác thăm hỏi, động viên người có uy tín được duy trì thường xuyên vào dịp lễ, Tết, khi ốm đau hoặc gặp khó khăn. Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh có 451 lượt người có uy tín được biểu dương, khen thưởng ở các cấp, qua đó kịp thời ghi nhận những đóng góp tích cực của lực lượng này đối với cộng đồng.

Trước khi Nghị quyết số 36/2025/NQ-HĐND được ban hành, tỉnh Bình Định (cũ) từng triển khai Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND hỗ trợ 500 nghìn đồng/người/tháng cho người có uy tín tham gia công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở.

Ông Đinh Văn Rinh - người có uy tín ở thôn 1 (xã Vạn Đức) cho biết, nhiều năm qua, khoản hỗ trợ hằng tháng không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực để ông tiếp tục gương mẫu, tích cực vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp nối chính sách đó, Nghị quyết số 36/2025/NQ-HĐND quy định giai đoạn 2026-2030, người có uy tín trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 500 nghìn đồng/người/tháng từ nguồn ngân sách tỉnh theo phân cấp hiện hành. Chính sách mới nhanh chóng nhận được sự đồng thuận, đánh giá tích cực từ cơ sở.

Đã nhận 4 tháng tiền hỗ trợ từ chính sách này, ông Yớp - người có uy tín ở thôn Đê Hrel (xã Mang Yang) bày tỏ: “Người có uy tín tham gia công việc bằng tinh thần tự nguyện. Nhưng có thêm sự hỗ trợ để trang trải chi phí, phụ giúp gia đình thì mọi người cũng yên tâm hơn khi tham gia các hoạt động ở địa phương”.

Hơn 30 năm làm già làng, người có uy tín ở làng Mrông Yố 1 (xã Ia Phí), ông Rơ Châm Nha cho rằng điều ý nghĩa nhất là nhận được sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

“Được bà con tín nhiệm, mình phải có trách nhiệm giữ gìn đoàn kết, nhắc nhở con cháu chấp hành tốt các quy định và tích cực lao động sản xuất. Nay được tỉnh quan tâm, động viên thì mình càng phải cố gắng nhiều hơn” - ông Nha chia sẻ.

Từ thực tiễn địa phương có 17 người có uy tín, ông Nay Winh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Al Bá, đánh giá đây là lực lượng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở.

Theo ông, chính sách mới góp phần củng cố niềm tin, tăng tính chủ động của người có uy tín trong tham gia giải quyết các vấn đề ở thôn, làng, từ đó góp phần giữ vững ổn định cơ sở và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong khi đó, bà Bùi Thị Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mang Yang - cho biết, địa phương hiện có 12 người có uy tín. Những năm qua, đội ngũ này đã phát huy tốt vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Việc hỗ trợ kinh phí hằng tháng là nguồn động viên thiết thực để người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại cơ sở.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển KT-XH và giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở ngày càng cao, việc triển khai Nghị quyết số 36/2025/NQ-HĐND là sự tiếp sức kịp thời đối với lực lượng nòng cốt nơi buôn làng; tạo thêm động lực để người có uy tín tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.