Phường Pleiku tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

(GLO)- Ngày 22-5, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham gia hội thi có 15 thí sinh tiêu biểu đến từ các đơn vị trực thuộc Đảng bộ phường Pleiku, được lựa chọn qua vòng sơ khảo. Trong khuôn khổ hội thi, các thí sinh sẽ trải qua phần thi thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo; nội dung tập trung làm rõ những điểm mới, nội dung cốt lõi của nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku - nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong việc tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, đề nghị các thí sinh phát huy tinh thần trách nhiệm, kỹ năng tuyên truyền, gắn lý luận với thực tiễn để góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Hội thi là dịp để đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn và kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở; tạo môi trường để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn mới.