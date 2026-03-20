Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Từ ngày 17 đến 22-3, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với sự tham gia của gần 2.000 cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Quang cảnh lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Đỗ Hằng

Trong thời gian diễn ra các lớp học, cán bộ, đảng viên được nghe giảng viên của Trung tâm Chính trị phường Diên Hồng truyền tải các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, quán triệt Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thông qua các lớp học tập, cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường Diên Hồng được tiếp cận, nắm vững và hiểu rõ những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, những mục tiêu chiến lược Đảng đề ra trong nhiệm kỳ mới. Việc chia học viên thành nhiều lớp giúp nâng cao hiệu quả học tập, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và công tác của từng đối tượng.